सहारनपुर में इनामी बदमाश सिराज अहमद मुठभेड़ में ढेर, शामली और बलिया में 6 अपराधी गिरफ्तार

एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने की कार्रवाई. सिराज पर हत्या समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे.

सहारनपुर में एनकाउंटर.
सहारनपुर में एनकाउंटर.
Published : December 21, 2025 at 10:29 AM IST

Updated : December 21, 2025 at 11:49 AM IST

सहारनपुर/शामली/बलिया : एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में एक इनामी बदमाश को मार गिराया गया और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. सहारनपुर में एसटीएफ और थाना गंगोह पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश सिराज को ढेर किया है. सिराज पर हत्या समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे.

बलिया में एनकाउंटर.
बलिया में एनकाउंटर.

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सहारनपुर के गंगोह इलाके में शनिवार रात एनकाउंटर के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश सिराज अहमद को मार गिराया है. सिराज सुल्तानपुर में एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में वॉन्टेड था और लंबे समय से फरार था. मुखबिर की सूचना के आधार पर STF और पुलिस ने उसे घेर लिया था. पुलिस से घिरा देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी. जवाबी फायरिंग में वह मारा गया. सिराज पर हत्या समेत करीब 30 गंभीर मामले दर्ज थे.

शामली में गिरफ्तार में बदमाश.
शामली में गिरफ्तार में बदमाश.

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि सिराज अहमद थाना गंगोह इलाके में छिपा हुआ था. वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था. सिराज अहमद पंजाब-हरियाणा बॉर्डर के रास्ते सहारनपुर आया था. सिराज अहमद, मंसूर अहमद का बेटा था और सुल्तानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोलेपुर का रहने वाला था. सिराज सुल्तानपुर में एक हाई-प्रोफाइल मर्डर के बाद से फरार था.

शामली : मुठभेड़ में दो गोकश गिरफ्तार, अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल बरामद

शामली में करना रोड पर शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में दो गोकश गिरफ्तार किए गए हैं. मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. गोकशी के आरोपियों को पास से कई अवैध तमंचे और मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

अपर पुलिस अधीक्षक शामली सुमित शुक्ला ने बताया कि प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना के आधार पर सदर कोतवाली पुलिस ने करना रोड पर ऑर्किड होटल के पास एक संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया. इस पर ऑटो सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान शरीफ पुत्र मुस्तकीम तथा साहिल पुत्र शब्बीर के रूप में हुई है.

बलिया ; आयुष हत्याकांड में शामिल चार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार


बलिया के चर्चित आयुष हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. चारों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. बदमाशों के पास से दो-चार पहिया वाहन, एक बाइक, तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा में आयुष हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों के चैनपुर के पास बंधा के पास मौजूद होने की सूचना मिली थी. इसके बाद घेराबंदी की गई थी. आरोपियों को सरेंडर करने को कहा गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लग गई. इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान नितिश यादव, आशीष यादव, दिलीप यादव व राहुल वर्मा के रूप में हुई है. एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है.

संपादक की पसंद

