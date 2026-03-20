Unique Wedding; नारियल और एक रुपये लेकर सहारनपुर के मेजर मधुर ने कैप्टन सौरोत से रचाई शादी
मेजर मधुर चौधरी की शादी ब्रजमंडल इलाके की रहने वाली कैप्टन ज्योति सौरोत से हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 1:07 PM IST
सहारनपुर : सेना में अधिकारी दूल्हा-दुल्हन ने बिना दहेज के शादी करके सरसावा क्षेत्र के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं. दोनों परिवारों की ओर से नारियल और एक रुपया चढ़ावा व शगुन लेकर शादी की रस्में निभाई गईं. दोनों परिवारों की रवायत का सभी लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं.
मामला सरसावा थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर का है. यहां रहने वाले चौधरी ओमपाल सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में सरसावा आर्य जाट समाज विकास समिति के संयुक्त सचिव हैं. चौधरी ओमपाल सिंह के बेटे मधुर चौधरी सेना में मेजर हैं. हाल ही में ओमपाल सिंह ने बेटे मधुर की शादी ब्रजमंडल इलाके की रहने वाली कैप्टन ज्योति सौरोत से तय की थी.
बताया गया कि शादी की सभी रस्मों के दौरान दहेज में मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेजर मधुर चौधरी ने रकम लौटाकर केवल नारियल लेकर कैप्टन ज्योति के साथ सात फेरे लेने की बात कही. मेजर मधुर के इस कदम से मौके पर मौजूद बाराती और घराती सब हैरान रह गए. हालांकि फेरे होने के बाद सभी लोगों ने इस प्रेरणादायक कदम की तहेदिल प्रशंसा की.
मेजर मधुर चौधरी ने बताया कि अक्सर अखबारों में दहेज की मांग की वजह से शादी टूटने खबरें प्रकाशित होती हैं. यह खबरें मुझे विचलित करती हैं. ऐसे में मैंने दहेज रहित विवाह का संकल्प लिया था. सेना में मेजर बनने के बाद मैंने अपने परिवारवालों को भी अपने इस फैसले के बारे में बताया था. परिवार ने भी मेरी इच्छा में सहमत थे. नतीजतन शादी के मौके पर एक रुपया और एक नारियल लेकर शादी की रस्में निभाई गईं. मेजर चौधरी ने युवाओं से दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है.
मेजर मधुर चौधरी के पिता चौधरी ओमपाल सिंह ने बताया कि कई जाने-माने परिवारों से शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन परिवार का फैसला बिना दहेज के शादी करने का था. उनके लिए उनकी बहू ही सबसे बड़ा दहेज है. धन-दौलत तो आती-जाती रहती है, लेकिन गुणवान बहू दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करती है. मेजर चौधरी की मां कहना है कि बेटी ही असल में लक्ष्मी का रूप होती है. वही घर में सच्ची खुशहाली लाती है. उनकी
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