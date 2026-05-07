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सहारनपुर में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; गांवों में करने वाले थे सप्लाई

सीओ गंगोह अशोक कुमार ने बताया कि नकुड़ थाने की पुलिस टीम अम्बेहटी जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रही थी.

सहारनपुर में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार.
सहारनपुर में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:10 AM IST

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सहारनपुर: पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपए की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. करोड़ों की स्मैक तस्करी के खुलासे के बाद अवैध नशा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. हैरत की बात तो यह है कि स्मैक तस्कर स्मैक को विभिन्न गांवों में सप्लाई करने की फिराक में थे.

सीओ गंगोह अशोक कुमार ने बताया कि नकुड़ थाने की पुलिस टीम अम्बेहटी जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक आम के बाग के पास दो संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी.

शक होने पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर मौके से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया. पूछताछ में उनकी पहचान शमशाद और समरदीन के रूप में हुई जो गांव नवाजपुर खेड़ा के निवासी हैं.

सीओ गंगोह अशोक कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 504 ग्राम स्मैक बरामद की. प्रारंभिक जांच और पुलिस के आकलन के अनुसार बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग एक करोड़ रुपए आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक की बरामदगी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है

सीओ गंगोह अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अहम खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि वह ट्रक चालकों और आसपास के गांवों में बने ठिकानों पर स्मैक की सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते थे.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शमशाद पहले से ही NDPS Act के तहत एक मामले में वांछित चल रहा था. इससे साफ होता है कि दोनों आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में लिप्त थे और पुलिस की नजर से बचते हुए अपना नेटवर्क चला रहे थे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही, इस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. पुलिस लगातार चेकिंग और निगरानी बढ़ाकर ऐसे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी है. नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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