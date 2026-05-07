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सहारनपुर में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; गांवों में करने वाले थे सप्लाई

सहारनपुर में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपए की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. करोड़ों की स्मैक तस्करी के खुलासे के बाद अवैध नशा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. हैरत की बात तो यह है कि स्मैक तस्कर स्मैक को विभिन्न गांवों में सप्लाई करने की फिराक में थे. सीओ गंगोह अशोक कुमार ने बताया कि नकुड़ थाने की पुलिस टीम अम्बेहटी जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक आम के बाग के पास दो संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी. शक होने पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर मौके से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया. पूछताछ में उनकी पहचान शमशाद और समरदीन के रूप में हुई जो गांव नवाजपुर खेड़ा के निवासी हैं. सीओ गंगोह अशोक कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 504 ग्राम स्मैक बरामद की. प्रारंभिक जांच और पुलिस के आकलन के अनुसार बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग एक करोड़ रुपए आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक की बरामदगी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है