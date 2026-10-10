सहारनपुर में भीषण हादसा; मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर में बेकाबू कंटेनर ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 24 से अधिक घायल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर व्यक्त की संवेदना. अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 1:15 PM IST
सहारनपुर : मां शाकुंभरी देवी के दरबार से ज्योत लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं की भरी ट्रैक्टर ट्राली से बेकाबू कंटेनर टकरा गया. हादसे में चार श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और करीब 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मदद की. साथ ही पुलिस को सूचना दी. वहीं हादसे की जानकारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के साथ घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
बताया जा रहा कि मेरठ के थाना सरधना इलाके के गांव कुशावली के लोग नवरात्र पूजन के लिए मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेने ट्रैक्टर-ट्रॉली से आए थे. शनिवार सुबह सभी लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे. देवबंद में चाय-पानी पीने के लिए सभी लोग रुके थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुए हादसे से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार श्रद्धालु उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई.
हादसा देख आसपास के लोग और राहगीर स्तब्ध रह गए. लोगों ने दौड़कर लोगों की बचाने के प्रयास शुरू किए और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चार लोगों को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान सागर (22), सत्येंद्र (40), अमन और रमेश के रूप में हुई है. सभी कुशावली गांव के निवासी बताए गए हैं.
इसके बाद जिलाधिकारी अरविंद चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने घटनास्थल और जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का उपचार की स्थिति की जानकारी ली. वहीं घायलों की संख्या को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों और प्रशासनिक पक्ष में अंतर सामने आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में करीब 30 श्रद्धालु सवार थे. जिनमें से चार की मौत हो चुकी है. वहीं प्रशासन के अनुसार ट्रॉली में सवार लोगों की संख्या करीब 16-17 बताई जा रही है.
श्रद्धालु सुनील के मुताबिक सभी लोग मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेकर अपने गांव लौट रहे थे. देवबंद में चाय-पानी के लिए रुकना सफर का सामान्य हिस्सा था. किसी ने नहीं सोचा था कि पीछे से कंटेनर काल बनकर लोगों पर झपट पड़ेगा. बहरहाल सड़क पर बिखरी ज्योत और अपनों को खोने का दर्द कई परिवारों को जिंदगीभर का जख्म दे गया है.
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