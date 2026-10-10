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सहारनपुर में भीषण हादसा; मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर में बेकाबू कंटेनर ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 24 से अधिक घायल

सहारनपुर में भीषण हादसा ( Photo Credit : ETV Bharat )

सहारनपुर : मां शाकुंभरी देवी के दरबार से ज्योत लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं की भरी ट्रैक्टर ट्राली से बेकाबू कंटेनर टकरा गया. हादसे में चार श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और करीब 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर पहुंचे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मदद की. साथ ही पुलिस को सूचना दी. वहीं हादसे की जानकारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के साथ घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

सहारनपुर में भीषण हादसे की जानकारी देते प्रत्यक्षदर्शी और अधिकारी. (Video Credit : ETV Bharat) बताया जा रहा कि मेरठ के थाना सरधना इलाके के गांव कुशावली के लोग नवरात्र पूजन के लिए मां शाकुंभरी देवी की ज्योत लेने ट्रैक्टर-ट्रॉली से आए थे. शनिवार सुबह सभी लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे. देवबंद में चाय-पानी पीने के लिए सभी लोग रुके थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुए हादसे से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार श्रद्धालु उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई.