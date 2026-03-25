ETV Bharat / state

सहारनपुर में टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप, किसान संगठन के 5 नेता गिरफ्तार

इस कार्रवाई के बाद से जिले के विभिन्न किसान संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सहारनपुर: सहारनपुर जनपद के थाना सरसावा पुलिस ने टोल प्लाजा पर अवैध वसूली के मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि किसान संगठन से जुड़े 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अवैध रूप से वसूली गई 10,000 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है.

मैनेजर ने की हफ्ता वसूली की शिकायत: विवाद की शुरुआत तब हुई जब बुधवार को सरसावा टोल प्लाजा के मैनेजर शोएब ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मैनेजर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन वाहनों को टोल फ्री करवाकर निकाल रहे थे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे. इन लोगों पर टोल कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज करने और प्रति सप्ताह 10,000 रुपये की 'हफ्ता वसूली' मांगने का भी गंभीर आरोप है. विरोध जताने पर आरोपियों ने सड़क के बीचों-बीच वाहन खड़े कर यातायात बाधित कर दिया, जिससे आम जनता के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

SSP के आदेश पर हुआ एक्शन: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सहारनपुर ने तत्काल अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. एसपी देहात सागर जैन और क्षेत्राधिकारी नकुड़ के कुशल पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने अंबाला-देहरादून रोड स्थित टोल प्लाजा पर घेराबंदी की. पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों—अरविंद पंवार, सुमित पंवार, जयवीर, निक्कू (निवासी हरिद्वार) और योगेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया. एसपी देहात ने पुष्टि की है कि ये सभी आरोपी एक किसान संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच: सरसावा थाना पुलिस ने पकड़े गए पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और सीएलए (CLA) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. बरामद की गई 10,000 रुपये की नकदी को साक्ष्य के रूप में केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है. सभी आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा. पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित संलिप्तताओं की भी गहराई से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें- मैनपुरी के सूरज तिवारी बने मिसाल: ट्रेन हादसे में गंवाए दोनों पैर और हाथ, फिर भी UPSC में हासिल की तीसरी रैंक