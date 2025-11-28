ETV Bharat / state

सहारनपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत; बेकाबू डंपर कार पर पलटा, ग्रामीणों का हंगामा

हादसे में कार पूरी तरह पिचक गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )