सहारनपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत; बेकाबू डंपर कार पर पलटा, ग्रामीणों का हंगामा

चालक डंपर छोड़कर फरार, हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर लगा जाम, सीएम योगी ने जताया शोक.

हादसे में कार पूरी तरह पिचक गई.
हादसे में कार पूरी तरह पिचक गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 12:50 PM IST

सहारनपुर : बेकाबू डंपर कार पर पलट गया. हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई. हादसा शुक्रवार की सुबह गागलहेड़ी इलाके में हुआ. चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया. हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया. वे अफसरों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े थे. वहीं सीएम योगी ने हादसे पर अफसोस जाहिर किया है.

थाना गागलहेड़ी इलाके के गांव सैयद माजरा का रहने वाला परिवार कार से किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. गांव से बाहर निकलते ही अचानक एक डंपर बेकाबू होकर कार पर पलट गया. इससे कार के परखच्चे उड़ गए. वह पूरी तरह पिचक गई. तेज आवाज से लोग सहम गए. चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया.

एसपी सिटी ने हादसे के बारे में दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद भड़के लोग, पहुंची पुलिस : मौके पर ही कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सीओ सदर और थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए. काफी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए. यातायात प्रभारी भी ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ पहुंच गए. ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया.

उनकी मांग थी कि मौके पर अफसरों को बुलाया जाए. हादसे के बाद सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लगा गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को किनारे कराया. सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. घायलों के समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए.

हादसे में इनकी हुई मौत : हादसे में महेंद्र सैनी, उनकी पत्त्नी रानी देवी, बेटा संदीप (24), बेटी जूली (27), पोता (4 साल), महेंद्र का दामाद शेखर कुमार (28), महेंद्र की साली के बेटा विपिन (20) की मौत हो गई. ये मोहद्दीपुर के रहने वाले थे. सभी रिश्तेदार राजू सैनी (27) की कार से किसी संबंधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. संदीप सैनी पूर्व मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी के भाई के अस्पताल में फार्मासिस्ट था.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की मौत हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

संपादक की पसंद

