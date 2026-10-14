सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 10 बाइक और 2 स्कूटी बरामद
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों से चोरी की गई थीं मोटरसाइकिलें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:26 PM IST
सहारनपुर : वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मंडी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें, दो स्कूटी और 2200 रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में जांच करते हुए अन्य घटनाओं की जानकारी जुटा रही है.
बताया गया कि आली की चुंगी निवासी गुलशेर अहमद ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत थाना मंडी में दर्ज कराई थी. इसी दिन चांद कॉलोनी निवासी शोएब ने भी अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि वाहन चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान शकलापुरी रोड पर जुलमगढ़ की पुलिया के पास कूड़ाघर तिराहे से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शोभित उर्फ शोबी पुत्र तेजपाल उर्फ पाल्ला, निवासी सम्राट विक्रम कॉलोनी, थाना मंडी, सहारनपुर और जावेद इकबाल पुत्र इकबाल अंसारी, निवासी मोहल्ला बंजारान, कस्बा नकुड़, सहारनपुर के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर कुल 10 मोटरसाइकिलें और दो स्कूटी बरामद की हैं. बरामद वाहनों में स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो और टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल शामिल हैं. इसके अलावा एक सफेद और एक लाल रंग की स्कूटी भी बरामद हुई है. कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं है. कई वाहनों पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के पंजीकरण नंबर दर्ज हैं.
एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शोभित उर्फ शोबी के खिलाफ वर्ष 2018 से 2026 तक लूट, आर्म्स एक्ट, गिरोहबंद अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. दोनों आरोपियों से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है. बरामद वाहनों के वास्तविक मालिकों की पहचान तथा चोरी की अन्य घटनाओं से उनके संभावित संबंधों का पता लगाया जा रहा है.
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