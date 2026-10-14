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सहारनपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 10 बाइक और 2 स्कूटी बरामद

पुलिस की गिरफ्त में वाहन चोरी के आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सहारनपुर : वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मंडी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें, दो स्कूटी और 2200 रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में जांच करते हुए अन्य घटनाओं की जानकारी जुटा रही है.



जानकारी देते एसपी सिटी व्योम बिंदल . (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि आली की चुंगी निवासी गुलशेर अहमद ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत थाना मंडी में दर्ज कराई थी. इसी दिन चांद कॉलोनी निवासी शोएब ने भी अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी.