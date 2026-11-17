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सहारनपुर : पुलिस लाइंस में सरकारी वाहन से रेडियो सेट गायब, FIR के साथ विभागीय जांच भी शुरू

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: पुलिस लाइंस में सरकारी वाहनों के भौतिक सत्यापन के दौरान एक वाहन से रेडियो सेट गायब मिलने का मामला सामने आया है. सरकारी वाहन में रेडियो सेट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद हलचल मच गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए रेडियो निरीक्षक ने थाना सदर बाजार में एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस विभाग ने प्रकरण की जांच के लिए विभागीय स्तर पर भी अलग से जांच गठित कर दी है.

जानकारी के अनुसार पुलिस लाइंस सहारनपुर में सरकारी वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा था. इसी दौरान जांच के समय एक सरकारी वाहन में रेडियो सेट नहीं मिला. वाहन में आवश्यक संचार उपकरण नहीं मिलने की जानकारी सामने आते ही संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया. इसके बाद रेडियो निरीक्षक की ओर से मामले में थाना सदर बाजार पर एफआईआर दर्ज कराई गई.