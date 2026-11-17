सहारनपुर : पुलिस लाइंस में सरकारी वाहन से रेडियो सेट गायब, FIR के साथ विभागीय जांच भी शुरू
वाहनों के भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आया मामला, मचा हड़कंप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:41 AM IST
सहारनपुर: पुलिस लाइंस में सरकारी वाहनों के भौतिक सत्यापन के दौरान एक वाहन से रेडियो सेट गायब मिलने का मामला सामने आया है. सरकारी वाहन में रेडियो सेट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद हलचल मच गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए रेडियो निरीक्षक ने थाना सदर बाजार में एफआईआर दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस विभाग ने प्रकरण की जांच के लिए विभागीय स्तर पर भी अलग से जांच गठित कर दी है.
जानकारी के अनुसार पुलिस लाइंस सहारनपुर में सरकारी वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा था. इसी दौरान जांच के समय एक सरकारी वाहन में रेडियो सेट नहीं मिला. वाहन में आवश्यक संचार उपकरण नहीं मिलने की जानकारी सामने आते ही संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया. इसके बाद रेडियो निरीक्षक की ओर से मामले में थाना सदर बाजार पर एफआईआर दर्ज कराई गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने विभागीय स्तर पर जांच भी शुरू करा दी है. अब पुलिस की विवेचना और विभागीय जांच के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि संबंधित वाहन से रेडियो सेट कब और किन परिस्थितियों में गायब हुआ? साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि रेडियो सेट के गायब होने की जानकारी कब हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किस स्तर पर निर्धारित होती है?
इस प्रकरण को लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सारिका चौधरी ने बताया कि मामले में जांच और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य एवं तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस: शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, 496 खंड शिक्षा अधिकारियों के TRANSFER