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लंदन से पढ़ाई, जज बनने का ऑफर ठुकराया; अब पकड़ी वैराग्य की राह, सहारनपुर की प्रखर और CA रंगोली समेत 7 बेटियां बनेंगी जैन साध्वी

जैन साध्वी बनने वाली सहारनपुर की युवतियां. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सहारनपुर : जिस उम्र में युवा लंदन में कॅरियर बनाने, अदालतों में जजों की कुर्सी संभालने या कोलकाता के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में करोड़ों के पैकेज बटोरने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में प्रदेश की 7 बेटियां सांसारिक मोह-माया के सारे बंधन हमेशा के लिए काटने जा रही हैं. यह किसी मजबूरी या अभाव की नहीं, बल्कि संपन्नता के शिखर पर पहुंचकर अध्यात्म चुनने की चाह है. लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाली सहारनपुर की प्रखर दीदी ने जजशिप का ऑफर ठुकरा दिया और पिछले 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नाम कमा रहीं रंगोली दीदी अब जैन साध्वी बनने की राह पर हैं. भौतिक सुखों से भरे जीवन से ओघ रज (साधु वस्त्र) का कठिन सफर दोनों के लिए अलौकिक क्यों है?. पढ़ें युवतियों के परिजनों से बातचीत के भावपूर्ण अंश...

बेटियों के जैन साध्वी बनने पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) दरअसल, सात युवतियों के अभूतपूर्व निर्णय ने जैन समाज में विशेष चर्चा पैदा कर दी है. इनमें दो युवतियां सहारनपुर की वाली हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट रंगोली जैन और सुनीता ने भी सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी जीवन की राह चुनी है. सहारनपुर में आयोजित बिनौली और गोद भराई के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रस्मों के साथ दीक्षार्थी बहनों को विदाई दी थी. इस दौरान माहौल काफी भावुक था. परिजनों और समाज के लोगों के चेहरों पर जहां बेटियों के निर्णय को लेकर गर्व था, वहीं उन्हें सांसारिक जीवन से विदा करने के क्षणों में आंखें भी नम थीं.