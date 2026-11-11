लंदन से पढ़ाई, जज बनने का ऑफर ठुकराया; अब पकड़ी वैराग्य की राह, सहारनपुर की प्रखर और CA रंगोली समेत 7 बेटियां बनेंगी जैन साध्वी
पढ़ें एक साथ 7 बेटियों के जैन धर्म की दीक्षा लेने पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता रोशनलाल सैनी की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:30 PM IST
सहारनपुर : जिस उम्र में युवा लंदन में कॅरियर बनाने, अदालतों में जजों की कुर्सी संभालने या कोलकाता के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में करोड़ों के पैकेज बटोरने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में प्रदेश की 7 बेटियां सांसारिक मोह-माया के सारे बंधन हमेशा के लिए काटने जा रही हैं. यह किसी मजबूरी या अभाव की नहीं, बल्कि संपन्नता के शिखर पर पहुंचकर अध्यात्म चुनने की चाह है. लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाली सहारनपुर की प्रखर दीदी ने जजशिप का ऑफर ठुकरा दिया और पिछले 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नाम कमा रहीं रंगोली दीदी अब जैन साध्वी बनने की राह पर हैं. भौतिक सुखों से भरे जीवन से ओघ रज (साधु वस्त्र) का कठिन सफर दोनों के लिए अलौकिक क्यों है?. पढ़ें युवतियों के परिजनों से बातचीत के भावपूर्ण अंश...
दरअसल, सात युवतियों के अभूतपूर्व निर्णय ने जैन समाज में विशेष चर्चा पैदा कर दी है. इनमें दो युवतियां सहारनपुर की वाली हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट रंगोली जैन और सुनीता ने भी सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी जीवन की राह चुनी है. सहारनपुर में आयोजित बिनौली और गोद भराई के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रस्मों के साथ दीक्षार्थी बहनों को विदाई दी थी. इस दौरान माहौल काफी भावुक था. परिजनों और समाज के लोगों के चेहरों पर जहां बेटियों के निर्णय को लेकर गर्व था, वहीं उन्हें सांसारिक जीवन से विदा करने के क्षणों में आंखें भी नम थीं.
सीए की डिग्री, 10 साल का कॅरियर और अब वैराग्य : रंगोली जैन की कहानी हर किसी को आकर्षित करती है. रंगोली ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद करीब 10 वर्षों तक कोलकाता में पेशेवर जीवन बिताया. रंगोली के चाचा दीपक जैन और चाची डॉ. बेलू जैन ने बताया कि रंगोली उनके परिवार की होनहार लड़की है. उसके पिता सरकारी बैंक में मैनेजर रहे. जिसके चलते वे दिल्ली में शिफ्ट हो गए.
रंगोली ने पहले सहारनपुर में कक्षा 12 तक की पढ़ाई की. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले प्रयास में ही CA की डिग्री हासिल कर ली. उसके बाद रंगोली कोलकाता की जानी मानी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी करने लगी. रंगोली के सामने प्रतिष्ठित कंरियर और लाखों के पैकेज के साथ बेहतर भविष्य की संभावनाएं भी थीं, लेकिन रंगोली ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया.
डॉ. बेलू जैन के मुताबिक रंगोली के वैराग्य का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ था. इसके पहले रंगोली ने 19 नवंबर 2017 को आचार्य सुपार्श्व सागर से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था. इसके बाद 7 जुलाई 2024 को संघ प्रवेश मिला. वह लंबे समय से संतों और माताजी के सानिध्य में रहकर धार्मिक साधना कर रही थी. धीरे-धीरे रंगोली की दिनचर्या साध्वी जीवन की मर्यादाओं के अनुरूप ढलती चली गई.
परिवार का रहा जैन परंपरा से नाता : जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन के मुताबिक रंगोली का परिवार पहले से ही धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है. रंगोली के दादा सुमित प्रकाश जैन, जिन्हें सहारनपुर में बक्से वाले जैन के नाम से जाना जाता था, स्वयं जैन मुनि बन गए थे. इस तरह रंगोली के परिवार में पहले से ही त्याग और धर्म साधना की परंपरा रही है. बताया जाता है कि रंगोली ने भी बचपन से ही आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था. अब सीए की डिग्री और पेशेवर जीवन को पीछे छोड़कर साध्वी जीवन अपना लिया है.
लंदन में जज बनीं, फिर चुनी संयम की राह : ग्वालियर निवासी प्रखरश्री जैन की जीवन यात्रा काफी अलग रही है. मध्य प्रदेश के बैतूल में 13 अक्टूबर 1997 को जन्मी प्रखरश्री ने बीएएलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद कानून की पढ़ाई और न्यायिक क्षेत्र की राह चुनी. लंदन में अपनी पहचान बनाई और जज के पद तक पहुंचीं. अब प्रखरश्री ने प्रतिष्ठित पेशेवर जीवन का मोह त्याग कर धर्म और आत्मकल्याण की राह चुन ली है.
दीक्षा का फैसला भावनात्मक निर्णय नहीं : प्रखरश्री ने नौ जुलाई 2020 से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था. धीरे-धीरे उनका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी बनने का निर्णय लिया. उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि सातों युवतियों के लिए दीक्षा का फैसला किसी एक दिन का भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही आध्यात्मिक तैयारी का परिणाम रहा.
किसी ने छोड़ा सामान्य जीवन, किसी ने शिक्षा और कॅरियर : सात दीक्षार्थी युवतियों में मध्य प्रदेश के भिंड की गिरजा वर्ष 2020 से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही हैं. औरंगाबाद में गिरजा ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था. पांचवीं तक पढ़ाई के बाद सांसारिक जीवन से दूरी बनाई और साधना की राह पर चल पड़ीं. इसके अलावा ग्वालियर में 20 सितंबर 1997 को जन्मी सोनम ने फाइन आर्ट्स में एमए की पढ़ाई की. साथ ही स्टेनोग्राफी में भी दक्षता हासिल की. सोनम ने 30 अप्रैल 2025 से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ था. अब उन्होंने भी साध्वी जीवन अपना लिया है.
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मेहगांव निवासी मुकेश जैन और मीनू जैन की 27 वर्षीय बेटी चेतना ने भी सांसारिक जीवन के त्याग का कठोर निर्णय किया. चेतना ने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी. 20 फरवरी 2022 को गणाचार्य विराग सागर से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 15 अप्रैल 2023 को संघ प्रवेश मिल गया. इसके अलावा सहारनपुर की सुनीता और दिल्ली निवासी बबली ने भी साध्वी जीवन अपना लिया है.
सहारनपुर में पहली बार एक साथ 7 दीक्षार्थियों का आयोजन : सातों युवतियों के दीक्षा से जुड़े कार्यक्रमों ने सहारनपुर के जैन समाज में विशेष उत्साह पैदा किया है. जैन बाग मंदिर में आयोजित गोद भराई और बिनौली कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे थे. महिलाओं ने पारंपरिक रस्मों के माध्यम से दीक्षार्थी बहनों को सम्मानित किया. धार्मिक मंत्रोच्चार और मंगल गीतों के बीच बेटियों की विदाई के दौरान भावुकता भी दिखी.
जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने बताया कि सहारनपुर में पहली बार एक साथ सात दीक्षार्थी बहनों की बिनौली और गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया. सातों युवतियों का उद्देश्य आत्मकल्याण और धर्म साधना है. रंगोली और सुनीता के सहारनपुर से होने के कारण स्थानीय समाज में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह रहा. यह केवल सात युवतियों का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि जैन समाज के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर भी है.
7 युवतियां, 7 कहानियां, लेकिन मंजिल एक : सातों युवतियों ने 22 नवंबर को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल सोनागिरि सिद्धक्षेत्र में आयोजित श्रमणी आर्यिका दीक्षा महोत्सव में दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया था. उनके सम्मान में भोपाल, कोलकाता, दिल्ली और अन्य स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. सातों युवतियों का साध्वी जीवन अपनाना केवल धार्मिक आयोजन की कहानी नहीं है, बल्कि सात अलग-अलग जीवन यात्राओं के अध्याय हैं. इन युवतियों ने संयम और साधना को अपना जीवन आधार बनाकर खुद को चिर स्मरणीय बना लिया है.
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