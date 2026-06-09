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सहारनपुर मर्डर: पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए युवक को साले ने सिर में मारी गोली, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज

सहारनपुर के गोचर इंटर कॉलेज के बाहर शिव कुमार का मर्डर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान इलाके में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर एक 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मारे गये शख्स की पत्नी ने अपने ही सगे भाई पर पति के सिर में सटाकर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है. इस वारदात के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए केंद्र पर आया था. जानकारी देती पत्नी आकांक्षा. (Video Credit: ETV Bharat) परीक्षा देकर लौटते समय भाई ने घेरा: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है. शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के निवासी शिव कुमार (24) पुत्र शैलेश कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए रामपुर मनिहारान स्थित गोचर इंटर कॉलेज आए थे. आकांक्षा परीक्षा देने के लिए केंद्र के अंदर चली गई थी, जबकि शिव कुमार बाहर गेट के पास उसका इंतजार कर रहा था. परीक्षा समाप्त होने के बाद जब दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां आकांक्षा का भाई मंजीत पहुंच गया. साथ जाने से इनकार करने पर हुआ विवाद: आकांक्षा ने बताया कि मंजीत ने आते ही उससे अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन आकांक्षा ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर मंजीत और शिव कुमार के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों के बीच का विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि मामला खूनी खेल में तब्दील हो गया. आकांक्षा का आरोप है कि मंजीत ने गुस्से में आकर शिव कुमार के सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी.