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सहारनपुर मर्डर: पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए युवक को साले ने सिर में मारी गोली, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर एक युवक की उसके साले ने गोली मारकर हत्या कर दी.

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सहारनपुर के गोचर इंटर कॉलेज के बाहर शिव कुमार का मर्डर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:40 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान इलाके में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर एक 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मारे गये शख्स की पत्नी ने अपने ही सगे भाई पर पति के सिर में सटाकर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है.

इस वारदात के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए केंद्र पर आया था.

जानकारी देती पत्नी आकांक्षा. (Video Credit: ETV Bharat)

परीक्षा देकर लौटते समय भाई ने घेरा: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है. शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के निवासी शिव कुमार (24) पुत्र शैलेश कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए रामपुर मनिहारान स्थित गोचर इंटर कॉलेज आए थे. आकांक्षा परीक्षा देने के लिए केंद्र के अंदर चली गई थी, जबकि शिव कुमार बाहर गेट के पास उसका इंतजार कर रहा था. परीक्षा समाप्त होने के बाद जब दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां आकांक्षा का भाई मंजीत पहुंच गया.

साथ जाने से इनकार करने पर हुआ विवाद: आकांक्षा ने बताया कि मंजीत ने आते ही उससे अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन आकांक्षा ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर मंजीत और शिव कुमार के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों के बीच का विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि मामला खूनी खेल में तब्दील हो गया. आकांक्षा का आरोप है कि मंजीत ने गुस्से में आकर शिव कुमार के सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी.

अस्पताल ले जाने से पहले ही तोड़ा दम: गोली लगते ही शिव कुमार लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी मौके से फरार हो गया. फायरिंग होते ही वहां मौजूद परीक्षार्थियों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया. कुछ लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जबकि अन्य लोग घायल युवक की मदद के लिए आगे आए. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल शिव कुमार को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

चार महीने पहले किया था प्रेम विवाह: अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद शिव कुमार को मृत घोषित कर दिया. शिव कुमार की पत्नी आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने लगभग चार महीने पहले ही शिव कुमार से प्रेम विवाह किया था. उसका परिवार इस अंतर्जातीय विवाह से बिल्कुल खुश नहीं था और लगातार दोनों का विरोध कर रहा था. आकांक्षा का आरोप है कि इसके चलते उसके भाई मंजीत ने उसके पति की हत्या कर दी.

परिजनों ने लगाया ऑनर किलिंग का आरोप: उसने बिलखते हुए पुलिस से हत्यारे भाई के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. शिव कुमार के भाई शिवम कुमार ने भी इस वारदात को एक सोची-समझी और सुनियोजित हत्या बताया है. उनका कहना है कि प्रेम विवाह के बाद से ही लड़की के परिवार वाले काफी नाराज थे और उन्होंने कई बार दोनों को जान से मारने की धमकियां भी दी थीं. परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश और झूठी शान के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके से साक्ष्य जुटाए और आसपास मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ की. पुलिस ने इस ऑनर किलिंग के मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

यह भी पढ़ें- बागपत में ऑनर किलिंग; प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या, हाथ-पैर बांधकर खाली प्लॉट में फेंका शव

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