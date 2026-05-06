सहारनपुर पुलिस ने अपहृत नाबालिग युवती को सकुशल किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार
साल 2024 में भी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:55 AM IST
सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने नाबालिग युवती के अपहरण मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने अपहृत 16 वर्षीय किशोरी को सकुशल बरामद कर मुख्य आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हैरत की बात ये है कि पकड़ा गया आरोपी इसी मामले में पहले भी जेल जा चुका है.
पुलिस के मुताबिक, 24 फरवरी 2025 को थाना चिलकाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने लिखित शिकायत दी थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव खेडामेवात निवासी सूफियान पुत्र फरजन्द बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है. शिकायत मिलते ही थाना चिलकाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने किशोरी की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए.
सहायक पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी सिमरन सिंह (IPS) के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और थाना चिलकाना की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने मंगलवार को दिल्ली रोड से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया. मौके से आरोपी सूफियान को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी इसी किशोरी को भगाने के मामले में जेल जा चुका है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि साल 2024 में भी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था. हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से वही अपराध दोहराया और नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया.
इस बार पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी गहन जांच की जा रही है. इस पूरी कार्रवाई में एसआई नितिन कुमार, महिला उपनिरीक्षक दीक्षा, महिला उपनिरीक्षक सुमन, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और महिला हेड कांस्टेबल सुनीता की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
पुलिस ने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण के बाद परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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