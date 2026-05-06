ETV Bharat / state

सहारनपुर पुलिस ने अपहृत नाबालिग युवती को सकुशल किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने नाबालिग युवती के अपहरण मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने अपहृत 16 वर्षीय किशोरी को सकुशल बरामद कर मुख्य आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हैरत की बात ये है कि पकड़ा गया आरोपी इसी मामले में पहले भी जेल जा चुका है.

पुलिस के मुताबिक, 24 फरवरी 2025 को थाना चिलकाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने लिखित शिकायत दी थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव खेडामेवात निवासी सूफियान पुत्र फरजन्द बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है. शिकायत मिलते ही थाना चिलकाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने किशोरी की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए.

सहायक पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी सिमरन सिंह (IPS) के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और थाना चिलकाना की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने मंगलवार को दिल्ली रोड से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया. मौके से आरोपी सूफियान को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी इसी किशोरी को भगाने के मामले में जेल जा चुका है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि साल 2024 में भी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था. हाल ही में जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से वही अपराध दोहराया और नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया.