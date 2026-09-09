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सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट मामला: 17.29 करोड़ के नकली नोट केस में NIA की जांच तेज, दो आरोपियों की तलाश

PNB फेक करेंसी केस: गायब ड्राइवर और विदेशी कनेक्शन पर NIA की नजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये मूल्य के नकली नोट मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. अब एजेंसी ने इस मामले के साथ-साथ करीब पांच महीने पहले सहारनपुर में पकड़े गए नकली नोटों के पुराने मामलों को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जांच सिर्फ बैंक की करेंसी चेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि नकली नोटों के एक बड़े सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इसी बीच चेस्ट के कार चालक आदर्श के अचानक लापता होने की घटना ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है. NIA अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस संग की बैठक: बुधवार दोपहर NIA के एसपी खुद सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने एसएसपी अभिनंदन और एसपी सिटी व्योम बिंदल के साथ हाई-लेवल बैठक कर मामले के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की. अधिकारियों के बीच हुई इस बातचीत को जांच के अगले चरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. NIA अधिकारी के मुताबिक एजेंसी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा सकता है. NIA के रडार पर पुराना नेटवर्क: सहारनपुर में 5 महीने पहले पकड़े गए नकली नोटों से जुड़े तार. (Photo Credit: ETV Bharat)