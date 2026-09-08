PNB के करेंसी चेस्ट में नकली नोट का मामला; आरोपी बैंक मैनेजर गिरफ्तार, NIA ने की कार्रवाई
NIA ने सोमवार, 7 सितंबर को अमित कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी जारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 11:09 PM IST
सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सहारनपुर स्थित करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये मूल्य की जाली और संदिग्ध करेंसी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. NIA ने मामले में फरार चल रहे बैंक मैनेजर अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. अमित कुमार इस मामले में FIR में नामजद प्रमुख आरोपियों में शामिल बताया जा रहा है.
एजेंसी के मुताबिक, कथित साजिश में उसकी अहम भूमिका सामने आई है. NIA ने सोमवार, 7 सितंबर को अमित कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी जारी की. एजेंसी के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और नकली करेंसी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
NIA द्वारा प्रेस रिलीज के मुताबिक, 29 अगस्त 2026 को सहारनपुर के सदर बाजार थाना पुलिस को PNB की करेंसी चेस्ट में बड़ी मात्रा में नकली करेंसी होने की सूचना मिली थी. जांच के दौरान करेंसी चेस्ट से कुल 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट बरामद होने की बात सामने आई थी. मामले की शुरुआती जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. इसके बाद बैंक प्रबंधन ने तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था.
इस मामले में सदर बाजार थाने में FIR दर्ज की गई थी. मुकदमा 29 अगस्त को तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली. एजेंसी ने 3 सितंबर 2026 को केस को री-रजिस्टर कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान अमित कुमार का नाम प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया. NIA के अनुसार, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था. एजेंसी ने उसकी तलाश शुरू की और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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