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सहारनपुर PNB में जाली करेंसी का मामला; NIA की छापेमारी, उत्तराखंड से भी जुड़े तार

सहारनपुर: पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में सामने आए 17.29 करोड़ रुपए की जाली करेंसी के मामले के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार शाम को हरिद्वार जिले के रुड़की में छापेमारी की है. वहां से एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है.

गंगनहर कोतवाली के एसएसआई दीप कुमार ने बताया कि शनिवार को NIA की टीम रुड़की आई थी और एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है. उन्होंने बताया कि NIA की टीम गणेशपुर स्थित सेक्टर रोड की प्रीत विहार कॉलोनी पहुंची थी. जांच एजेंसी ने संबंधित घर में कार्रवाई की और वहां मौजूद एक व्यक्ति से पूछताछ की. कई घंटे की पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लेकर टीम अपने साथ चली गई.

हालांकि, NIA की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भूमिका क्या है और उसके खिलाफ जांच में कौन से तथ्य सामने आए हैं. स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के बाद पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गईं हैं.

क्या है पूरा मामला: यह मामला सहारनपुर में घंटाघर के पास पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट शाखा से जुड़ा है. जहां करेंसी चेस्ट में बड़ी मात्रा में जाली नोट मिलने का मामला सामने आया था. जांच के दौरान करीब 17 करोड़ 29 लाख रुपए की करेंसी जाली पाई गई.