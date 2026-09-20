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सहारनपुर PNB में जाली करेंसी का मामला; NIA की छापेमारी, उत्तराखंड से भी जुड़े तार

शनिवार को NIA की टीम रुड़की पहुंची थी. एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद उसे अपने साथ लेकर चली गई.

सहारनपुर PNB में जाली करेंसी का मामला.
सहारनपुर PNB में जाली करेंसी का मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:41 AM IST

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सहारनपुर: पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में सामने आए 17.29 करोड़ रुपए की जाली करेंसी के मामले के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार शाम को हरिद्वार जिले के रुड़की में छापेमारी की है. वहां से एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है.

गंगनहर कोतवाली के एसएसआई दीप कुमार ने बताया कि शनिवार को NIA की टीम रुड़की आई थी और एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है. उन्होंने बताया कि NIA की टीम गणेशपुर स्थित सेक्टर रोड की प्रीत विहार कॉलोनी पहुंची थी. जांच एजेंसी ने संबंधित घर में कार्रवाई की और वहां मौजूद एक व्यक्ति से पूछताछ की. कई घंटे की पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लेकर टीम अपने साथ चली गई.

हालांकि, NIA की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भूमिका क्या है और उसके खिलाफ जांच में कौन से तथ्य सामने आए हैं. स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के बाद पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गईं हैं.

क्या है पूरा मामला: यह मामला सहारनपुर में घंटाघर के पास पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट शाखा से जुड़ा है. जहां करेंसी चेस्ट में बड़ी मात्रा में जाली नोट मिलने का मामला सामने आया था. जांच के दौरान करीब 17 करोड़ 29 लाख रुपए की करेंसी जाली पाई गई.

इतनी बड़ी रकम में नकली नोट मिलने के बाद बैंकिंग सिस्टम से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच NIA को सौंपी गई है. जांच एजेंसी ने इसके बाद बैंक से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की पड़ताल शुरू की.

जांच आगे बढ़ने के साथ अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई और गिरफ्तारियां भी हुईं. जांच के दौरान NIA ने जगाधरी करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया.

दूसरे राज्यों तक नेटवर्क की जांच: 17.29 करोड़ रुपए की जाली करेंसी का मामला सामने आने के बाद NIA की जांच केवल बैंक की करेंसी चेस्ट तक सीमित नहीं रह गई है. अब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी कार्रवाई से यह साफ है कि एजेंसी संभावित अंतरराज्यीय कनेक्शन की पड़ताल कर रही है.

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