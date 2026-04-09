ETV Bharat / state

सहारनपुर में पंचायत; नाबालिगों को ले जाने के आरोप में तीन युवकों के सिर मुंडवाए और जूतों से पीटा

सहारनपुर के कोलकी राघड़ में पंचायत ने तीन युवकों के सिर मुंडवाकर उन्हें जूतों से पिटवाया. पुलिस इस केस की जांच कर रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
तीन युवकों को मिली जूतों से पिटाई और सिर मुंडवाने की सज़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंचायत का एक और फरमान और अमानवीय चेहरा देखने को मिला है. थाना देहात कोतवाली इलाके के गांव कोलकी राघड़ में पंचायत के नाम पर युवकों को अमानवीय सजा देने का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक युवती के घर से जाने के विवाद में तीन युवकों को पंचायत में बुलाकर न सिर्फ उनके सिर मुंडवाये गए, बल्कि उन्हें जूतों से पिटवाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया.

आरोप है कि इनमें से एक युवक गांव की दो नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था.

जानकारी देते एएसपी मनोज यादव (Video Credit: ETV Bharat)

फिल्मी स्टाइल में हुई थी वापसी: घटना की शुरुआत करीब दस दिन पहले हुई थी जब युवतियों के लापता होने के बाद पिता ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर एक ही परिवार के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.कानूनी कार्रवाई के बीच ही दोनों बहनें फिल्मी स्टाइल में खुद ही सुरक्षित घर वापस लौट आईं थीं. युवतियों के लौटने के बावजूद गांव में तनाव कम नहीं हुआ और सामाजिक स्तर पर मामले को निपटाने के लिए बुधवार को पंचायत बुलाई गई.

सिर मुंडवाया और जूतों से पीटा: एएसपी मनोज यादव ने बताया, पंचायत में समाज के दो गुटों के बीच सुनवाई हुई और पंचों ने अंततः एक विवादित समझौता कराया. पंचों ने आरोपी पक्ष के प्रति क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनका सिर मुंडवाने का फरमान जारी कर दिया. भरी पंचायत में मुकीम, साहिल और सलमान को भद्दी गालियां दी गईं और उनके साथ जूतों से मारपीट कर अमानवीय व्यवहार किया गया. इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें पीड़ित हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते दिख रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: 3 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस हरकत में आई है और दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. एएसपी मनोज यादव ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ इस 'समानांतर अदालत' के संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें- बस्ती में दरिंदगी, मंगेतर के साथ जा रही युवती को अगवा कर 5 युवकों ने किया गैंगरेप, 4 गिरफ्तार

TAGGED:

KOLKI RAGHAV VILLAGE NEWS
MINOR GIRLS KIDNAPPING SAHARANPUR
ASP MANOJ YADAV
VIRAL VIDEO SAHARANPUR PANCHAYAT
SAHARANPUR PANCHAYAT VERDICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.