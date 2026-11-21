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ओवैसी-चंद्रशेखर का बड़ा नारा, 26 की रैली के जरिए "27" में यूपी में बड़े परिवर्तन का दावा

ओवैसी और चंद्रशेखर की दोस्ती लिखेगी नई कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: 2027 की चुनावी रणभेरी से पहले उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की जमीन तैयार होने लगी है. एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की खुली अपील कर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी.

2027 में चंद्रशेखर को सीएम बनाएंगे ओवैसी (Video Credit; ETV Bharat) ओवैसी ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए दावा किया कि दोनों भाई मिलकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बंदूक की गोली और बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा.

एआईएमआईएम प्रमुख ने ऐलान किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा.चंद्रशेखर को सीएम बनाने के ओवैसी के इस बयान को केवल एक राजनीतिक अपील नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.