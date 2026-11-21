ओवैसी-चंद्रशेखर का बड़ा नारा, 26 की रैली के जरिए "27" में यूपी में बड़े परिवर्तन का दावा
सहारनपुर की रैली में ओवैसी बोले- दोनों भाई मिलकर मोदी को दिल्ली से हटाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:57 PM IST
सहारनपुर: 2027 की चुनावी रणभेरी से पहले उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की जमीन तैयार होने लगी है. एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की खुली अपील कर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी.
ओवैसी ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए दावा किया कि दोनों भाई मिलकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बंदूक की गोली और बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा.
एआईएमआईएम प्रमुख ने ऐलान किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा.चंद्रशेखर को सीएम बनाने के ओवैसी के इस बयान को केवल एक राजनीतिक अपील नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
ओवैसी ने कार्यकर्ताओं के सामने 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित बड़ी रैली को सफल बनाने का लक्ष्य रखा.उन्होंने समर्थकों से अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने की अपील की. सांसद ने कहा कि रैली सफल होने के बाद आधी लड़ाई जीत ली जाएगी और बाकी लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ी जाएगी.इस मौके पर नगीना सांसद चंद्रशेखर भी उत्साहित दिखे और 26 की रैली के जरिए 27 में प्रदेश की सत्ता में बड़े परिवर्तन का दावा कर दिया.
छुटमलपुर में इस कार्यक्रम के जरिए ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी का संदेश दिया. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक अपील और प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से हटाने संबंधी बयान ने इस दौरे को सामान्य राजनीतिक मुलाकात से आगे ला खड़ा किया है. अब देखना होगा कि 26 नवंबर की लखनऊ रैली में यह सियासी एकजुटता कितनी बड़ी ताकत के रूप में सामने आती है और 2027 के चुनाव तक सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपने इस दावे को किस तरह जमीन पर उतारता है.
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