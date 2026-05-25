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सहारनपुर में पुजारी पर पाॅक्सो एक्ट के विरोध में उबाल; कई मंदिरों के कपाट बंद, SSP कार्यालय घेराव का ऐलान

सहारनपुर : देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित मंदिर के पुजारी पर दर्ज हुए पाॅक्सो एक्ट के मुकदमे को लेकर लगातार विरोध तेज होता जा रहा है. शहर से लेकर देहात तक के कई मंदिरों में सोमवार सुबह पूजा-अर्चना के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए. मंदिरों के बाहर विरोध स्वरूप नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं. ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के लोग इसे पुजारी के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताते हुए खुलकर आंदोलन में उतर आए हैं.

मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अभिषेक स्नात्य का आरोप है कि पुजारी विजय तिवारी (65) के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. जिसे अब अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है. मंदिर के पास की जमीन पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को अब जातीय तनाव में बदलने का प्रयास किया जा रहा है. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि संगठन के दबाव में पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच किए सीधे पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है.

मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अभिषेक स्नात्य का कहना है कि प्रदेश में लगातार ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं. ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति करने वाले विधायक और मंत्री भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. सरकार भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है. इसी के विरोध में सोमवार को सहारनपुर में सुबह 11 बजे से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. सहारनपुर SSP कार्यालय का घेराव की घोषणा भी की गई है.