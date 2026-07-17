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सहारनपुर में मस्जिद पर चस्पा हुई नोटिस; कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन के लिए कही ऐसी

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है.

सहारनपुर में मस्जिद पर चस्पा हुई नोटिस.
सहारनपुर में मस्जिद पर चस्पा हुई नोटिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 1:21 PM IST

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सहारनपुर : कलेक्ट्रेट परिसर में कथित अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चस्पा किए जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नोटिस को न्यायिक प्रक्रिया के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई बताते हुए इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिद पक्ष इस मामले को अदालत में चुनौती देगा.


इमरान मसूद ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह आदेश किसी न्यायालय का आदेश नहीं है, बल्कि प्रशासनिक आदेश है. उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण को अवैध बताया जा रहा है तो प्रशासन को पहले संबंधित भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करना चाहिए. जिस भूमि को प्रशासन मस्जिद की जमीन बता रहा है. उसी परिसर में मंदिर भी मौजूद है. ऐसे में केवल मस्जिद को निशाना बनाकर कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Video Credit : ETV Bharat)


कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि संबंधित मस्जिद बेहद पुरानी है और उसका निर्माण उस समय हुआ था, जब वर्तमान कलेक्ट्रेट भवन का अस्तित्व भी नहीं था. उन्होंने कहा कि मस्जिद पक्ष के पास वर्ष 1911 का बिजली बिल उपलब्ध हैं, जो उसके लंबे समय से अस्तित्व में होने का प्रमाण है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के डाक विभाग ने भी इस परिसर को मान्यता देते हुए यहां किराये पर डाकघर संचालित किया था. यदि सरकारी विभाग ने वर्षों तक इस परिसर का उपयोग किया है तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए.


इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यदि प्रशासन यह दावा कर रहा है कि यह सरकारी जमीन है तो सबसे पहले उसे यह साबित करना होगा कि संबंधित भूमि का स्वामित्व वास्तव में सरकार के पास है. आरोप लगाया कि जिस जमीन पर वर्तमान कलेक्ट्रेट बना हुआ है, उसके स्वामित्व को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. उनका कहना था कि यदि सरकार स्वयं भूमि के स्वामित्व को लेकर स्पष्ट नहीं है तो केवल एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं कहा जा सकता.


इमरान मसूद ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. कहा कि यह पूरी कार्रवाई केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के उद्देश्य से की जा रही है. कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी कार्रवाई में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए.


कांग्रेस सांसद ने नोटिस जारी करने के समय पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस समय सावन माह के चलते कांवड़ यात्रा जारी है और पूरा शहर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है. बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ियों का लगातार आवागमन हो रहा है. ऐसे संवेदनशील समय में इस प्रकार का नोटिस जारी करना और विवाद को जन्म देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता. प्रशासन को ऐसे मामलों में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता देनी चाहिए.


इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिद पक्ष इस पूरे मामले को न्यायालय में ले जाएगा. उनका दावा है कि अदालत में प्रशासन को अपने दावों के समर्थन में ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और यदि भूमि के स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो प्रशासन का पक्ष मजबूत नहीं रह पाएगा. किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेदखल करने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित संपत्ति पर उसका वैध अधिकार स्थापित हो. बहरहाल नोटिस को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.

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Last Updated : July 17, 2026 at 1:21 PM IST

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