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सहारनपुर में मस्जिद पर चस्पा हुई नोटिस; कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन के लिए कही ऐसी

सहारनपुर : कलेक्ट्रेट परिसर में कथित अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चस्पा किए जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नोटिस को न्यायिक प्रक्रिया के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई बताते हुए इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिद पक्ष इस मामले को अदालत में चुनौती देगा.



इमरान मसूद ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह आदेश किसी न्यायालय का आदेश नहीं है, बल्कि प्रशासनिक आदेश है. उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण को अवैध बताया जा रहा है तो प्रशासन को पहले संबंधित भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करना चाहिए. जिस भूमि को प्रशासन मस्जिद की जमीन बता रहा है. उसी परिसर में मंदिर भी मौजूद है. ऐसे में केवल मस्जिद को निशाना बनाकर कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Video Credit : ETV Bharat)



कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि संबंधित मस्जिद बेहद पुरानी है और उसका निर्माण उस समय हुआ था, जब वर्तमान कलेक्ट्रेट भवन का अस्तित्व भी नहीं था. उन्होंने कहा कि मस्जिद पक्ष के पास वर्ष 1911 का बिजली बिल उपलब्ध हैं, जो उसके लंबे समय से अस्तित्व में होने का प्रमाण है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के डाक विभाग ने भी इस परिसर को मान्यता देते हुए यहां किराये पर डाकघर संचालित किया था. यदि सरकारी विभाग ने वर्षों तक इस परिसर का उपयोग किया है तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए.



इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यदि प्रशासन यह दावा कर रहा है कि यह सरकारी जमीन है तो सबसे पहले उसे यह साबित करना होगा कि संबंधित भूमि का स्वामित्व वास्तव में सरकार के पास है. आरोप लगाया कि जिस जमीन पर वर्तमान कलेक्ट्रेट बना हुआ है, उसके स्वामित्व को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. उनका कहना था कि यदि सरकार स्वयं भूमि के स्वामित्व को लेकर स्पष्ट नहीं है तो केवल एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं कहा जा सकता.