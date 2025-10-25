ETV Bharat / state

बिजली विभाग की लापरवाही; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर हाथी की मौत

सहारनपुर बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों के खेत में हादसा, जांच के आदेश दिए गए.

हाईटेंशन तार की चपेट में आकर हाथी की मौत.
हाईटेंशन तार की चपेट में आकर हाथी की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 1:19 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
सहारनपुर : बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों के जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई. हाथी की मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया है. मौके पर पंहुचे वन अधिकारियों ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारीयों का कहना है कि जंगल में एचटी लाइन के तार काफी नीचे लटके हुए थे. जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारीयों से की गई थी.

वन अधिकारी लव सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में पाया गया कि बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों (मोहंड रेंज) शुक्रवार देर रात हाथियों का झुंड आसपास के खेतों में घुस गया था. दिन निकलने पर हाथियों का झुंड वापस जंगल में लौट गया, लेकिन इसी दौरान एक विशालकाय हाथी देशराज सैनी के खेतों से गुजरी हाईटेंशन लाइन के लटकते तारों की चपेट में आ गया. जिससे हाथी की मौके पर ही मौत हो गई.

वन अधिकारी लव सिंह के अनुसार हाईटेंशन लाइन के तार काफी नीचे लटके हुए थे. जिनको दुरुस्त करने के लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. नतीजतन बेजुबान हाथी की जान चली गई. हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मोहंड वन्य जीव क्षेत्र में हाथी की मौत से पहले कई वन्यजीवों की मौत हो चुकी है. बावजूद इसके विद्युत विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है.

Last Updated : October 25, 2025 at 1:38 PM IST

