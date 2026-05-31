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बाढ़ के बाद मां शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट बंद, 3 दिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी परिसर में आई बाढ़. ( Photo Credit : ETV Bharat )