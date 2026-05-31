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बाढ़ के बाद मां शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट बंद, 3 दिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी मंदिर में गुरुवार देर रात आई भीषण बाढ़ के बाद मंदिर प्रशासन ने फैसला किया है.

सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी खोल में बाढ़.
सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी परिसर में आई बाढ़. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 7:50 AM IST

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सहारनपुर : सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी खोल में गुरुवार देर रात आई भीषण बाढ़ के चलते मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट तीन दिनों तक बंद करने का फैसला लिया है. श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. साथ ही श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा स्थगित रखने की अपील की है. वहीं जिला प्रशासन ने जिले में हाई अलर्ट जारी किया है. एसएसपी ने सभी थाना पुलिस और डायल 112 को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.

बाढ़ के बाद मां शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट बंद. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, गुरुवार रात शिवालिक पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश के बाद शाकम्भरी देवी मंदिर से होकर गुजरने वाली बरसाती नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया था. कुछ ही देर में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि शाकम्भरी देवी परिसर का खोल जलमग्न हो गया. खोल में तेज बहाव की चपेट कई ट्रेक्टर ट्रॉली और कारें आ गई थीं. इस घटना में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी.

घटना के बाद मंदिर प्रबंधक राणा आदित्य प्रताप ने मंदिर कपाट बंद रखने का फैसला लिया है. मंदिर प्रबंधन ने पत्र जारी कर बताया गया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. प्रशासन का कहना है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं.

भूरादेव मंदिर के पास बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोका जा रहा है. तैनात पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति को मंदिर क्षेत्र की ओर नहीं जाने दे रहे हैं. डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण करके राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं.

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शाकंभरी देवी मंदिर में बाढ़
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