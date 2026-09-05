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शामली में कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट; सहारनपुर जा रही थीं, पुलिस ने रोका

शामली में कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को उस समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जब वह सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद प्रकरण को लेकर सहारनपुर जाने के लिए निकली थीं. सांसद इकरा हसन जब अपने आवास से निकल रही थीं, तभी कैराना पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और जाने नहीं दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सब तानाशाही है. क्या वह अधिकारियों से मिलने के लिए भी नहीं जा सकतीं. वहीं, उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि हमारा परिवार किसी चीच से बिलकुल नहीं डरता. न मरने से और ना कुछ करने से, हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं. सहारनपुर के लिए निकल रहीं थीं, पुलिस ने रोका. (Video Credit: ETV Bharat) जनपद शामली के कैराना कैराना से सांसद इकरा हसन सहारनपुर में हुए मस्जिद प्रकरण को लेकर अधिकारियों से मिलने और वार्ता करने के लिए अपने आवास से निकल रही थीं. तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया और जाने नहीं दिया.