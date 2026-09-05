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शामली में कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट; सहारनपुर जा रही थीं, पुलिस ने रोका

सहारनपुर मस्जिद प्रकरण मामले में सहारनपुर जा रहीं सांसद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है.

शामली में कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट.
शामली में कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
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शामली: कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को उस समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जब वह सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद प्रकरण को लेकर सहारनपुर जाने के लिए निकली थीं.

सांसद इकरा हसन जब अपने आवास से निकल रही थीं, तभी कैराना पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और जाने नहीं दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सब तानाशाही है. क्या वह अधिकारियों से मिलने के लिए भी नहीं जा सकतीं.

वहीं, उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि हमारा परिवार किसी चीच से बिलकुल नहीं डरता. न मरने से और ना कुछ करने से, हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं.

सहारनपुर के लिए निकल रहीं थीं, पुलिस ने रोका. (Video Credit: ETV Bharat)

जनपद शामली के कैराना कैराना से सांसद इकरा हसन सहारनपुर में हुए मस्जिद प्रकरण को लेकर अधिकारियों से मिलने और वार्ता करने के लिए अपने आवास से निकल रही थीं. तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया और जाने नहीं दिया.

सांसद ने पुलिस से पूछा कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है और जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, तो इस बात पर कैराना पुलिस उनसे न जाने की रिक्वेस्ट की. कहा कि आप यहां से नहीं जा सकते.

इस दौरान सांसद के आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा. कैराना सांसद इकरा हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी वहीं मौजूद थीं. उन्होंने पुलिस से कहा कि जो काम आपको करना चाहिए वह तो आप लोग करते नहीं.

इस पर वहां पर मौजूद कैराना कोतवाली प्रभारी ने कहा कि हम आपको जानते हैं. इकरा हसन ने कहा कि हां जानेंगे क्यों नहीं, अभी तो आपने उनका वारंट किया था. इनको आप कैसे नहीं जानेंगे.

सांसद इकरा हसन ने कहा कि मेरा सवाल सरकार और प्रशासन से है कि क्या एक निर्वाचित सांसद को अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े विषय पर अधिकारियों से मिलना भी अपराध हो गया है. लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए चुने जाते हैं. मुझे रोककर उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर कलेक्ट्रट परिसर में चला बुलडोजर; कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त, विपक्षी नेता हाउस अरेस्ट

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