ETV Bharat / state

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण; सर्किट हाउस पहुंचीं इकरा हसन, सपा ने कहा- अघोषित आपातकाल

सपा नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से बातचीत करने के लिए सहारनपुर पहुंचा. भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच सपा नेताओं ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया. सपा नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस. (Video Credit; ETV Bharat) विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. प्रशासन की ओर से की गई बैरिकेडिंग और पाबंदियों के कारण प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्य निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके. हालांकि, विधायक आशु मलिक, सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, विधायक उमर अली खान, पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, सपा जिलाध्यक्ष चौधरी वाहिद, नगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी और कैराना विधायक नाहिद हसन समेत कई नेता सर्किट हाउस पहुंच गए. पाबंदियों के बावजूद इकरा हसन अपने भाई और कैराना विधायक नाहिद हसन के साथ सहारनपुर पहुंचीं. दोपहर करीब एक बजे वह सर्किट हाउस पहुंचीं, जहां पहले से मौजूद सपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. सांसद इकरा हसन ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने और अधिकारियों से मुलाकात करने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के सामने रखने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे में उन्हें नजरबंद करना उचित नहीं है. सुबह के समय प्रशासन द्वारा की गई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से जोड़ते हुए सरकार और प्रशासन के रवैये की आलोचना की. उनका कहना था कि जिस तरह नेताओं को रोकने के लिए पुलिस बल लगाया गया, उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं. पार्टी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई की और संबंधित पक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया गया. नेताओं का कहना है कि मामले में पक्षकारों को उच्च न्यायालय में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था.