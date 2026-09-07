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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण; सर्किट हाउस पहुंचीं इकरा हसन, सपा ने कहा- अघोषित आपातकाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए

सपा नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस.
सपा नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 5:50 PM IST

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सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से बातचीत करने के लिए सहारनपुर पहुंचा. भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच सपा नेताओं ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया.

सपा नेताओं की प्रेस कांफ्रेंस. (Video Credit; ETV Bharat)

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. प्रशासन की ओर से की गई बैरिकेडिंग और पाबंदियों के कारण प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्य निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके. हालांकि, विधायक आशु मलिक, सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, विधायक उमर अली खान, पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, सपा जिलाध्यक्ष चौधरी वाहिद, नगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी और कैराना विधायक नाहिद हसन समेत कई नेता सर्किट हाउस पहुंच गए.

पाबंदियों के बावजूद इकरा हसन अपने भाई और कैराना विधायक नाहिद हसन के साथ सहारनपुर पहुंचीं. दोपहर करीब एक बजे वह सर्किट हाउस पहुंचीं, जहां पहले से मौजूद सपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. सांसद इकरा हसन ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने और अधिकारियों से मुलाकात करने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के सामने रखने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे में उन्हें नजरबंद करना उचित नहीं है.

सुबह के समय प्रशासन द्वारा की गई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से जोड़ते हुए सरकार और प्रशासन के रवैये की आलोचना की. उनका कहना था कि जिस तरह नेताओं को रोकने के लिए पुलिस बल लगाया गया, उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं. पार्टी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई की और संबंधित पक्ष को पर्याप्त समय नहीं दिया गया. नेताओं का कहना है कि मामले में पक्षकारों को उच्च न्यायालय में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था.

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे कानूनी स्तर पर भी उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रकरण की जानकारी जुटा रही है और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रुख करेगी. सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जिस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके बाद विपक्षी नेताओं को सहारनपुर पहुंचने से रोकने का प्रयास किया, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं. कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटने वाली नहीं है और सरकार की कथित मनमानी के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेगी.

सपा सांसद हरेंद्र मलिक बोले- बचते-बचाते यहां पर पहुंचा

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सियासत शुरू हो गई है. सोमवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सहारनपुर मंडलायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया. हालांकि मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी सहारनपुर पहुंच गए.

सपा सांसद हरेंद्र मलिक (Video Credit; ETV Bharat)

सपा के प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल की ओर से कमिश्नर से मुलाकात के लिए समय लिया गया था. इसी के तहत हरेंद्र मलिक कमिश्नर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कमिश्नर रुपेश कुमार के मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और वहां से रवाना हो गए.

कमिश्नर कार्यालय से निकलने के बाद हरेंद्र मलिक ने प्रशासन की कार्रवाई और सपा नेताओं को रोके जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. कहा कि उनके साथियों को रोका गया है और हालात अघोषित आपातकाल जैसे हैं. सांसद ने कहा, मैं बचते-बचाते यहां पर पहुंचा हूं. हरेंद्र मलिक ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मस्जिद तोड़ दी जाती है और दूसरी ओर मुजफ्फरनगर दंगों के पोस्टर लगाए जाते हैं. सवाल किया कि अगर यह सब अघोषित आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है?

यह भी पढ़ें: सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला कुआं, ASI ने शुरू किया निरीक्षण

Last Updated : September 7, 2026 at 5:50 PM IST

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