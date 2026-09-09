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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को दी चुनौती

याचिका में प्रशासन पर बिना कानूनी नोटिस और वैध ध्वस्तीकरण आदेश के मस्जिद पर कार्रवाई के आरोप.

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 6:40 PM IST

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सहारनपुर: जनपद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली के बेटे मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है. जिसमें प्रशासन पर बिना कानूनी नोटिस और वैध ध्वस्तीकरण आदेश के मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है.

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण (Photo Credit: ETV Bharat)

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जिस तरीके से मस्जिद को ध्वस्त किया गया, वह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था. मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है.


याचिका में Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 यानी वरशिप एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि धार्मिक स्थल से जुड़े मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर कानूनी वैधता की न्यायिक समीक्षा जरूरी है. हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है.

मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी
मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी (Photo Credit: ETV Bharat)

मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है. मामले की सुनवाई सिंगल बेंच द्वारा की जाएगी. अब अदालत के सामने मुख्य सवाल प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की वैधानिकता और याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े होंगे.

गौरतलब है कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी. कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. ध्वस्तीकरण के बाद से ही मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं अब मस्जिद कमेटी के हाईकोर्ट पहुंचने से विवाद का कानूनी पक्ष भी महत्वपूर्ण हो गया है. अब सभी की नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है.

अदालत याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रशासन की कार्रवाई से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद आगे का रुख तय करेगी. हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर अदालत क्या रुख अपनाती है.

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