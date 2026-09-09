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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को दी चुनौती

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: जनपद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली के बेटे मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है. जिसमें प्रशासन पर बिना कानूनी नोटिस और वैध ध्वस्तीकरण आदेश के मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है. सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण (Photo Credit: ETV Bharat) याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जिस तरीके से मस्जिद को ध्वस्त किया गया, वह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था. मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है.





याचिका में Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 यानी वरशिप एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि धार्मिक स्थल से जुड़े मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर कानूनी वैधता की न्यायिक समीक्षा जरूरी है. हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है.