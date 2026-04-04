सहारनपुर में मौलवी ने बच्चे को बेरहमी से पीटा; वायरल वीडियो देख भड़के लोग, दो आरोपी गिरफ्तार
घटना गंगोह थाना क्षेत्र के मदरसे का है. वायरल वीडियो में दो शिक्षक बच्चे को बुरी तरह पीटते हुए दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 12:37 PM IST
सहारनपुर : मदरसों में बच्चों के साथ पिटाई और अमानवीय घटनाओं के मामले अक्सर सामने आते हैं. ऐसा ही मामला सहारनपुर में देखने को मिला है. सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में तथाकथित दो मौलवी एक मासूम को छड़ी से बुरी तरह पीटते दिख रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
बताया गया कि वायरल वीडिया थाना गंगोह इलाके का है. क्षेत्र के कुछ लोगों ने छात्र की पिटाई का वीडियो देखने के बाद पुलिस से शिकायत की थी. वीडियो क्षेत्र के ही मदरसे का बताया गया. वीडियो में दो मुस्लिम युवक जो मौलवी लग रहे हैं बच्चे को पकड़ कर बेरहमी से पीट रहे हैं. छड़ी की मार से बच्चा तिलमिला और चीख रहा है, लेकिन दोनों लगातार उसकी पिटाई करते हैं. वीडियो में तीसरा व्यक्ति भी है, जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा है.
सीओ गंगोह अशोक सिसोदिया ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आते ही अभियोग पंजीकृत कर जांच की गई. वीडियो दारुलउलूम जकरिया का है. वीडियों में दिख रहे दोनों आरोपियों जुनैद व शोएम की शिनाख्त कर ली गई है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी देहात का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अभी तक किसी छात्र या परिजन ने तहरीर नहीं दी है. बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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