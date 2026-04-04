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सहारनपुर में मौलवी ने बच्चे को बेरहमी से पीटा; वायरल वीडियो देख भड़के लोग, दो आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर : मदरसों में बच्चों के साथ पिटाई और अमानवीय घटनाओं के मामले अक्सर सामने आते हैं. ऐसा ही मामला सहारनपुर में देखने को मिला है. सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में तथाकथित दो मौलवी एक मासूम को छड़ी से बुरी तरह पीटते दिख रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना की जानकारी देते सीओ गंगोह अशोक सिसोदिया. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि वायरल वीडिया थाना गंगोह इलाके का है. क्षेत्र के कुछ लोगों ने छात्र की पिटाई का वीडियो देखने के बाद पुलिस से शिकायत की थी. वीडियो क्षेत्र के ही मदरसे का बताया गया. वीडियो में दो मुस्लिम युवक जो मौलवी लग रहे हैं बच्चे को पकड़ कर बेरहमी से पीट रहे हैं. छड़ी की मार से बच्चा तिलमिला और चीख रहा है, लेकिन दोनों लगातार उसकी पिटाई करते हैं. वीडियो में तीसरा व्यक्ति भी है, जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा है.