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मस्जिद के अंदर मिला मुतवल्ली नौशाद उर्फ मंत्री का खून से लथपथ शव, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

मुतवल्ली के सिर पर चोट के निशान और मौके से बरामद खून से सनी लकड़ी की बल्ली हत्या की ओर इशारा कर रही है.

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मदीना मस्जिद में मुतवल्ली की हत्या! मौके से बरामद हुई खून से सनी बल्ली. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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सहारनपुर: सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब चिलकाना रोड स्थित मदीना मस्जिद में मुतवल्ली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का माना जा रहा है, जिससे स्थानीय पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है.

मौके से खून से सनी लकड़ी की बल्ली मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है. मृतक की पहचान नौशाद उर्फ मंत्री के रूप में हुई है, जो लंबे समय से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे.

मुतवल्ली मौत मामले में हर एंगल से तफ्तीश जारी. (Video Credit: ETV Bharat)

सुबह से लापता थे नौशाद: नौशाद मस्जिद में मुतवल्ली का काम करते थे और बताया जा रहा है कि वह सुबह से ही रहस्यमयी ढंग से लापता थे. परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका. बाद में मस्जिद परिसर के अंदर ही उनका शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आक्रोश का माहौल देखने को मिला.

शरीर पर मिले चोट के निशान: परिजनों के मुताबिक, मृतक के शरीर और सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला काफी संदिग्ध हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि लकड़ी की बल्ली से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या की गई है. घटनास्थल के पास से ही खून से लथपथ एक लकड़ी की बल्ली भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया है. घटना की जानकारी मिलते ही थाना देहात कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गई.

फॉरेंसिक टीम ने की जांच: पुलिस अधिकारियों ने मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम तथा फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया. टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण भौतिक नमूने एकत्र किए और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके. इसके साथ ही मस्जिद के आसपास मौजूद लोगों और परिचितों से भी सघन पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस कई अलग-अलग एंगल पर काम कर रही है, हालांकि अभी तक किसी निश्चित आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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