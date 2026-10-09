सहारनपुर में 76 लाख रुपये की धोखाधड़ी: शराब कारोबारी राजीव मित्तल की शिकायत पर तीन पर केस दर्ज
सहारनपुर में शराब और बीयर सप्लाई के 76 लाख रुपये न चुकाने पर एक फर्म के संचालकों पर केस दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:36 PM IST
सहारनपुर: सहारनपुर में शराब और बीयर की सप्लाई के बदले 76 लाख रुपये का भुगतान न करने का बड़ा मामला सामने आया है. यहां के एक स्थानीय कारोबारी ने एक फर्म के संचालकों के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि करीब चार साल से चल रहे व्यापारिक संबंधों का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनसे लगातार माल मंगाया. बकाया रकम ज्यादा होने पर आरोपी अब पैसों का भुगतान करने से पूरी तरह मुकर रहे हैं.
भरोसा जीतकर मंगाया लाखों का माल: सहारनपुर के शिकायतकर्ता राजीव मित्तल लंबे समय से शराब और बीयर की सप्लाई का कारोबार करते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि चकरोता रोड स्थित नवाबगंज की फर्म 'मैसर्स शिवा एंटरप्राइजेज' के साथ उनका काम चल रहा था. शिकायत में फर्म की पार्टनर सोनिया गौड़, सिकंदरवीर सिंह और सुशांत जायसवाल को आरोपी बनाया गया है. आरोपी खुद को अंग्रेजी शराब और बीयर का वैध कारोबारी बताते थे, जिससे शिकायतकर्ता को उन पर पूरा भरोसा हो गया था.
एक करोड़ के चेक देकर हुए फरार: राजीव मित्तल के अनुसार आरोपियों ने भुगतान के तौर पर करीब एक करोड़ रुपये के चेक दिए थे. उनसे कहा गया था कि माल की सप्लाई पूरी होने पर इन चेक को बैंक में जमा करके पैसे निकाले जा सकते हैं. लेकिन जब बकाया राशि 76 लाख रुपये तक पहुंच गई, तो मुख्य आरोपी सुशांत जायसवाल दुकान बंद करके अचानक फरार हो गया. बाकी पार्टनरों से जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया.
एसपी सिटी ने दी जल्द खुलासे की गारंटी: पीड़ित ने बैंक खातों और आबकारी विभाग के कागजात फर्जी होने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. पीड़ित कारोबारी ने 16 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत के आधार पर थाना नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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