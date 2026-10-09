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सहारनपुर में 76 लाख रुपये की धोखाधड़ी: शराब कारोबारी राजीव मित्तल की शिकायत पर तीन पर केस दर्ज

एक करोड़ के चेक देकर मुकरे आरोपी: शराब और बीयर सप्लाई के पैसों के भुगतान में किया फ्रॉड ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर में शराब और बीयर की सप्लाई के बदले 76 लाख रुपये का भुगतान न करने का बड़ा मामला सामने आया है. यहां के एक स्थानीय कारोबारी ने एक फर्म के संचालकों के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि करीब चार साल से चल रहे व्यापारिक संबंधों का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनसे लगातार माल मंगाया. बकाया रकम ज्यादा होने पर आरोपी अब पैसों का भुगतान करने से पूरी तरह मुकर रहे हैं.

भरोसा जीतकर मंगाया लाखों का माल: सहारनपुर के शिकायतकर्ता राजीव मित्तल लंबे समय से शराब और बीयर की सप्लाई का कारोबार करते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि चकरोता रोड स्थित नवाबगंज की फर्म 'मैसर्स शिवा एंटरप्राइजेज' के साथ उनका काम चल रहा था. शिकायत में फर्म की पार्टनर सोनिया गौड़, सिकंदरवीर सिंह और सुशांत जायसवाल को आरोपी बनाया गया है. आरोपी खुद को अंग्रेजी शराब और बीयर का वैध कारोबारी बताते थे, जिससे शिकायतकर्ता को उन पर पूरा भरोसा हो गया था.