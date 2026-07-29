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सहारनपुर में ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे किया जाम; एक करोड़ मुआवजे की मांग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बता दें, 25 जुलाई को शिवा घर से लापता हो गया था. जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने थाना देवबंद में दर्ज कराई और उसके तीन दोस्तों पर शक जताया था. 27 जुलाई की रात करीब 12 बजे पुलिस को टीचर्स कॉलोनी के पीछे खेत में शिवा का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या की वारदात को शिवा के दोस्तों ने ही अंजाम दिया था. इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दो अभी फरार हैं.

सहारनपुर : देवबंद में शिवा (17) की हत्या के बाद मंगलवार को हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया. गुस्साए ग्रामीण हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे. कई घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना शुरू किया तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया. हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया.

पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपी और शिवा अच्छे दोस्त थे. बाद में किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था. कुछ समय बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और दोस्ती भी फिर से हो गई, लेकिन पुरानी रंजिश आरोपियों के मन से खत्म नहीं हुई. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजना बनाकर शिवा को घर से बुलाया और टीचर्स कॉलोनी के पीछे खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी.





पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शिवा का शव मंगलवार को परिजनों को सौंपा गया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार हाईवे पर पहुंच गए. उन्होंने शव को सड़क के बीचोबीच रखकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए. प्रदर्शनकारी न्याय, मुआवजा तथा सरकारी नौकरी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे.

सहारनपुर में शव रखकर हाईवे जाम करते ग्रामीणों पर पुलिस का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन और जिलाधिकारी अरविंद चौहान मौके पर पहुंचे और परिजनों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने लगी. इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की व झड़प होने लगी. इसे देख ग्रामीण भड़क गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हालात नियंत्रित किए गए.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शिवा और आरोपियों के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन किसी पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने शिवा को बहाने से खेत में बुलाया जहां उसकी हत्या कर दी और शव वहीं फेंककर फरार हो गए. शिवा मजदूरी करता था और तीन बहनों का इकलौता भाई था. पिता की तहरीर पर तीन युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. दो अन्य की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. हाईवे जाम, लाठीचार्ज और पथराव की घटना की भी जांच की जा रही है. कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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