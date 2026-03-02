सनसनीखेज साजिश; उम्र कैद से बचने के लिए कर्जदार की कर दी हत्या, मुख्य आरोपी साथियों समेत गिरफ्तार
सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में चार दिन पहले ऑल्टो कार में मिला था अधजला शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 8:05 AM IST
सहारनपुर : गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में चार दिन पहले ऑल्टो कार में शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज गहरी साजिश का खुलासा किया है. वारदात को अंजाम दुष्कर्म के एक आरोपी ने खुद को मृत दिखाने के लिए साथियों के साथ मिलकर अपने कर्जदार की हत्या कर दी थी. आरोपी सजा से बचने के लिए खुद को मृत साबित करना चाहता था. हालांकि पुलिस ने साजिशकर्ता के मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया है. इस मामले में पुलिस चार को गिरफ्तार किया है.
बता दें, बीती 25 फरवरी को गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव चौराखुर्द के जंगल में सड़क किनारे पुलिया के पास एक कार जली हालत में मिली थी. कार से एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ. घटनास्थल पर मिली कार के रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान विमल उनियाल पुत्र कमलेश्वर प्रसाद उनियाल निवासी 13 ग्वार चम्बा न्यू टिहरी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस टीम हत्या की कड़ियां जोड़ने में जुट गई.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि विमल उनियाल ने ऑल्टो कार 2006 में खरीदी थी. इसके बाद 2019 में एकचेंज ऑफर में नई गाड़ी खरीदी और पुरानी कार कंपनी को दे दी. जिसके बाद यह कार 7 या 8 बार बिक चुकी थी. यही ऑल्टो कार इसी साल 16 फरवरी को अर्जुन कुमार निवासी चानचक थाना बिहारीगढ़ ने खरीदी थी. अर्जुन के भाई विजय सागर और उसके परिचित रोबिन कुमार पुत्र बिजेन्द्र प्रजापति निवासी शेरपुर ने गागलहेड़ी थाने पहुंच कर जली कार अर्जुन की होने का दावा किया. रोबिन ही अर्जुन की गाड़ी चलाता था.
एसएसपी के मुताबिक रोबिन ने पुलिस को बताया कि अर्जुन बीती 24 फरवरी को उसे साथ लेकर घर से निकला था. तभी से वापस नहीं आया और उसका फोन बंद आ रहा है. जिसके संबंध में गागलहेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके बाद से पुलिस टीम अर्जुन की तलाश में जुटी थी. कार में शव मिलने के बाद जांच में अर्जुन पर संदेह गहराया. इसके बाद घटना में संलिप्त अर्जुन, रोबिन, सारिक पुत्र मलिक पुत्र शराफत निवासी छापुर शेर अफगानपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार और विजय सागर को बड़कला फ्लाईआवर के पास से गिरफ्तार कर लिया. जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई.
एसएसपी अभिनंदन सिंह के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आरोपी अर्जुन ने चौंकाने वाली घटना बताई. अर्जुन के खिलाफ देहरादून के ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती ने दुष्कर्म का मुक़दमा दर्ज कराया था. जिसके चलते उसे 6 माह की जेल हुई थी. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. केस में अर्जुन को उम्रकैद का डर सता रहा था. इसी वजह से अर्जुन ने खुद को मृत दिखाने के लिए खौफनाक कदम उठाया.
अर्जुन ने बताया कि जेल में उसकी मुलाकात सारिक से हुई उसने स्वयं को मृत दिखा कर मुकदमे से बचने की योजना समझाई. अर्जुन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह पैठ क्षेत्र में लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था. उसने गांव मौहम्मदपुर कन्धेला थाना फतेहपुर निवासी रोहित पुत्र पाली को पैसे ब्याज पर दिए थे. जो ब्याज सहित लगभग ₹1,70,000 हो गए थे. रोहित पैसा वापस नहीं कर रहा था और वह गायब भी चल रहा था. लगभग एक माह पूर्व रोहित मिला था.
एसएसपी के अनुसार रोहित के मिलने के बाद अर्जुन ने उससे दोबारा दोस्ती बढ़ाई और अपने साथी रोबिन निवासी शेरपुर तथा सारिक निवासी उत्तराखण्ड के साथ मिलकर योजना बनाई कि रोहित की हत्या कर उसके शव को कार में जला देंगें. जिससे लोग समझेंगे कि अर्जुन की मृत्यु हो गई है और वह मुकदमे से बच जाएगा. योजना के तहत अर्जुन ने एक कार खरीदी. 24 फरवरी को रोबिन और अर्जुन अलग अलग कार से बिहारीगढ़ पहुंचे. जहां रोबिन ने पेट्रोल पंप से दो प्लास्टिक कैनों में पेट्रोल भरवाया. इसके बाद भगवानपुर इलाके के गांव रायपुर से पहले गोगा म्हाडी पर सारिक को बुला लिया.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इसके बाद तीनों ने मिलकर शराब पी और रोबिन कार से मौहम्मदपुर कन्धेला गया और रोहित को साथ ले आया. जिसके बाद रोहित को स्मैक का नशा कराया. इसके बाद चारों दोनों कारों से चौराखुर्द गांव के जंगल की ओर चले. बीच रास्ते में अर्जुन और सारिक ने मिलकर रोहित के मफलर से गला घोंटकर हत्या करके शव को कार की ड्राइवर सीट पर डाल दिया. दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए कार के ड्राइविंग साइड के पिछले पहिए का एक बोल्ट खोल दिया और एक रॉड कार की छत पर रख दी. इसके बाद साथ में लाया गया पेट्रोल छिड़ककर कार में आग लगा दी और सभी फरार हो गए.
एसएसपी के मुताबिक अर्जुन ने बताया कि रोबिन ने उसे और सारिक को उसके गांव के पास उतार दिया तथा खुद कार लेकर चला गया. इसके बाद वह (अर्जुन) और सारिक देहरादून चले गए. जहां पहचान छिपाने के उद्देश्य से अर्जुन ने सिर के बाल छोटे करा लिए. देहरादून में अपने परिचितों के पास रुककर उसने उनके नाम से नया सिम कार्ड ले लिया. साजिश के तहत उसने अपने भाई विजय सागर को फोन कर थाने में अपनी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कहा था. हालांकि पुलिस टीम की सतर्कता से मुख्य आरोपी अर्जुन, रोबिन, सारिक और विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें : सहारनपुर में दिनदहाड़े गला रेतकर युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार
यह भी पढ़ें : महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था पिता, गांव में हो रही थी बदनामी, बेटे ने रस्सी से गला घोटकर मार डाला