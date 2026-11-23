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ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला: सहारनपुर सीओ सदर हटे, 19 X अकाउंट से वीडियो हटवाने के लिए पुलिस ने भेजा पत्र

सांसदों को क्यों नहीं मिलती गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी? जानिए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने क्या कहा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला अब पुलिस विभाग के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है. मामले में कार्रवाई करते हुए सीओ सदर पवन कुमार को उनके पद से हटाकर सीओ ट्रैफिक बना दिया गया है. सोमवार को एसपी देहात मयंक पाठक ने इसकी पुष्टि की. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गार्ड ऑफ ऑनर के वीडियो और पोस्ट हटवाने के लिए सहारनपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को पत्र भेजा है. पुलिस ने 19 एक्स अकाउंट की सूची सौंपते हुए संबंधित सामग्री हटाने का अनुरोध किया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हटवाने की कोशिश: गार्ड ऑफ ऑनर प्रकरण में विभागीय कार्रवाई के साथ ही अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को इस तरह प्रचारित किया जा रहा है, जैसे पुलिसकर्मियों ने गलती से ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया हो. पुलिस के मुताबिक, इस तरह की पोस्ट से विभाग की छवि प्रभावित हो रही है. इसी आधार पर साइबर क्राइम सेल ने एक्स कॉर्प के सुरक्षा एवं कानूनी नीति विभाग को पत्र लिखकर संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने की मांग की है.

19 X अकाउंट की सूची भेजी, साइबर क्राइम सेल कर रही जांच: इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम सेल कर रही है. जांच की जिम्मेदारी विवेचक सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई है. उन्होंने एक्स कॉर्प को भेजे गए पत्र में उन 19 अकाउंट का विवरण दिया है, जिनसे गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े वीडियो और पोस्ट साझा किए जा रहे हैं. पत्र में कंपनी के अमेरिका स्थित टेक्सास कार्यालय का पता भी दर्ज किया गया है. एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि मामले की जांच कर रहे विवेचक ने कंपनी को पत्र भेजकर संबंधित सामग्री हटाने का अनुरोध किया है. पुलिस अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पोस्ट को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है. 21 नवंबर को सर्किट हाउस में हुआ था पूरा घटनाक्रम: यह मामला 21 नवंबर को सहारनपुर के सर्किट हाउस में सामने आया था. शनिवार सुबह पुलिस विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन को देखते हुए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की थी. तय कार्यक्रम के मुताबिक, न्यायाधीश को सुबह करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचना था. उनके स्वागत और सम्मान के लिए पुलिस की टुकड़ी भी तैनात की गई थी.