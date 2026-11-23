ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला: सहारनपुर सीओ सदर हटे, 19 X अकाउंट से वीडियो हटवाने के लिए पुलिस ने भेजा पत्र
सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले में सीओ सदर पवन कुमार को हटाकर सीओ ट्रैफिक बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:34 PM IST
सहारनपुर: AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला अब पुलिस विभाग के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है. मामले में कार्रवाई करते हुए सीओ सदर पवन कुमार को उनके पद से हटाकर सीओ ट्रैफिक बना दिया गया है. सोमवार को एसपी देहात मयंक पाठक ने इसकी पुष्टि की. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गार्ड ऑफ ऑनर के वीडियो और पोस्ट हटवाने के लिए सहारनपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को पत्र भेजा है. पुलिस ने 19 एक्स अकाउंट की सूची सौंपते हुए संबंधित सामग्री हटाने का अनुरोध किया है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हटवाने की कोशिश: गार्ड ऑफ ऑनर प्रकरण में विभागीय कार्रवाई के साथ ही अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को इस तरह प्रचारित किया जा रहा है, जैसे पुलिसकर्मियों ने गलती से ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया हो. पुलिस के मुताबिक, इस तरह की पोस्ट से विभाग की छवि प्रभावित हो रही है. इसी आधार पर साइबर क्राइम सेल ने एक्स कॉर्प के सुरक्षा एवं कानूनी नीति विभाग को पत्र लिखकर संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने की मांग की है.
19 X अकाउंट की सूची भेजी, साइबर क्राइम सेल कर रही जांच: इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम सेल कर रही है. जांच की जिम्मेदारी विवेचक सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई है. उन्होंने एक्स कॉर्प को भेजे गए पत्र में उन 19 अकाउंट का विवरण दिया है, जिनसे गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े वीडियो और पोस्ट साझा किए जा रहे हैं. पत्र में कंपनी के अमेरिका स्थित टेक्सास कार्यालय का पता भी दर्ज किया गया है.
एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि मामले की जांच कर रहे विवेचक ने कंपनी को पत्र भेजकर संबंधित सामग्री हटाने का अनुरोध किया है. पुलिस अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पोस्ट को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
21 नवंबर को सर्किट हाउस में हुआ था पूरा घटनाक्रम: यह मामला 21 नवंबर को सहारनपुर के सर्किट हाउस में सामने आया था. शनिवार सुबह पुलिस विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन को देखते हुए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की थी. तय कार्यक्रम के मुताबिक, न्यायाधीश को सुबह करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचना था. उनके स्वागत और सम्मान के लिए पुलिस की टुकड़ी भी तैनात की गई थी.
लेकिन निर्धारित समय पर न्यायाधीश सर्किट हाउस नहीं पहुंचे. इसी दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अचानक वहां पहुंच गए. बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही न्यायाधीश समझ लिया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दे दी. इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.
वीडियो सामने के बाद उठे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: देखते ही देखते यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया. पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल उठने लगे. मामला तूल पकड़ने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई और सीओ सदर पवन कुमार को उनके पद से हटाकर सीओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंप दी गई. वहीं, अब सोशल मीडिया से वीडियो और पोस्ट हटवाने के लिए एक्स कॉर्प को पत्र भेजा गया है.
पूर्व डीजीपी ने बताया गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल: इस मामले पर पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया और नियमों को लेकर अपनी बात रखी है. उनके मुताबिक, गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस या सशस्त्र बलों की ओर से दी जाने वाली औपचारिक सलामी है. यह निर्धारित प्रोटोकॉल, नियमों और संवैधानिक परंपराओं के तहत दी जाती है. विभागीय प्रक्रिया के अनुसार, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पात्रता और परिस्थितियां पहले से तय होती हैं.
सुलखान सिंह के मुताबिक, सामान्य परिस्थितियों में सांसदों और विधायकों को इस तरह की सलामी देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में सहारनपुर का यह मामला अब केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो हटवाने की पुलिस की कोशिश ने भी इसे चर्चा में ला दिया है. इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली, प्रोटोकॉल के पालन और सोशल मीडिया पर सरकारी विभागों की छवि को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
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