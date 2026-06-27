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सहारनपुर में ऐन वक्त पर दूल्हे ने मांगी बुलेट और 2 लाख रुपये; मंडप में इंतजार करती रही दुल्हन, नहीं आई बारात

दूल्हे ने बुलेट और 2 लाख रुपये कैश मांगे था. मांग पूरी न होने पर बारात नहीं आयी. पुलिस ने FIR दर्ज की.

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सहारनपुर में टेंट और दावत का सामान धरा रह गया, दूल्हे और उसके परिवार पर FIR दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:46 PM IST

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सहारनपुर: जिस आंगन में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां शनिवार को सन्नाटा पसरा था. जिस बेटी की विदाई की तैयारी में पूरा परिवार महीनों से जुटा था, वही बेटी दुल्हन के जोड़े में सजी-धजी मंडप में घंटों अपने दूल्हे का इंतजार करती रही. समय बीतता गया, मेहमानों की निगाहें दरवाजे पर टिकी रहीं लेकिन कांधला से आने वाली बारात नहीं पहुंची.

देखते ही देखते खुशियों का उत्सव उस वक्त मातम में बदल गया जब दूल्हे पक्ष ने न सिर्फ दहेज में बुलेट बाइक की मांग कर दी बल्कि मांग पूरी ना होने पर बारात लाने से मना कर दिया.

जानकारी देते सीओ रवि पाराशर. (Video Credit: ETV Bharat)

बुलेट और नगदी के लिए तोड़ा रिश्ता: जिसके बाद पूरे परिवार की आंखों में आंसू छलक पड़े. पीड़ित पक्ष ने थाना मंडी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र स्थित 62 फुटा रोड के ताज पैलेस का है. पुराना कलसिया रोड स्थित हसन कॉलोनी निवासी दीन मोहम्मद ने अपनी बेटी नगमा का निकाह कांधला निवासी समीर के साथ तय किया था.

तैयारियां धरी की धरी रह गईं: निकाह की तारीख 27 जून निर्धारित हुई थी. शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. रिश्तेदार दूर-दूर से पहुंच चुके थे. मेहमानों के स्वागत से लेकर दावत तक का पूरा इंतजाम किया गया था. हर किसी को बारात आने का इंतजार था. लेकिन तय समय गुजर जाने के बाद भी जब बारात नहीं पहुंची तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी.

फोन पर मिली धमकी से उड़े होश: बार-बार फोन किए गए लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसी दौरान परिवार को जो जानकारी मिली उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी. आरोप है कि लड़के पक्ष ने पहले बुलेट मोटरसाइकिल और बाद में दो लाख रुपये नकद की मांग रख दी. जब दुल्हन के पिता ने आर्थिक मजबूरी जताई तो दूल्हे पक्ष ने साफ कह दिया गया कि मांग पूरी नहीं होगी तो बारात नहीं आएगी. पीड़ित पिता दीन मोहम्मद का कहना है कि वह मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

पहले ही ले गए थे दहेज का सामान: बेटी की शादी के लिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर संभव व्यवस्था की थी. परिवार ने आरोप लगाया है कि 23 जून को लड़के पक्ष के लोग पहले से तय दहेज का घरेलू सामान भी अपने साथ ले गए थे लेकिन निकाह से ठीक पहले अतिरिक्त मांग रख दी गई. पीड़ित पिता का कहना है कि इतनी बड़ी रकम और बुलेट मोटरसाइकिल देना उनके लिए संभव नहीं था. उधर दुल्हन नगमा अपने हाथों में मेहंदी लगाए, आंखों में नए जीवन के सपने सजाए मंडप में बैठी रही.

आंसुओं में डूबा दुल्हन का परिवार: हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीदें टूटती चली गईं. परिजन उसे दिलासा देते रहे कि शायद बारात रास्ते में होगी लेकिन शाम होने तक इंतजार बेकार साबित हुआ. रिश्तेदारों और मेहमानों की आंखें भी नम हो गईं. कई लोग दुल्हन को ढांढस बंधाते रहे लेकिन उसके चेहरे पर छाई मायूसी हर किसी को भीतर तक झकझोर रही थी. शादी के लिए तैयार कराया गया भोजन बिना खाए रह गया.

पुलिस ने दर्ज किया दहेज का मुकदमा: सजावट, टेंट, कैटरिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की गई मेहनत और पैसा भी बेकार चला गया. घर की महिलाओं का कहना है कि आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक उन्हें सामाजिक अपमान और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा. जिस बेटी की विदाई के सपने संजोए थे, उसे उसी मंडप में रोते हुए देखना परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया. पीड़ित पक्ष ने थाना मंडी पुलिस को तहरीर देकर दूल्हा समीर, उसके भाई शाहरुख, शाहरून और गुलफाम, माता शायरा, ताया इनाम, चाचा निसार सहित अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. सीओ रवि पाराशर का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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