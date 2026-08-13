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देहरादून पुलिस की शातिर गैंगस्टर रईस से मुठभेड़, बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली, नवाब नाम का अपराधी फरार

एनकाउंटर साइट पर पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )

देहरादून: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देहरादून पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान प्रेमनगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर गैंगस्टर रईस घायल हो गया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश बिना नंबर की बाइक पर सवार थे. देहरादून पुलिस के साथ सहारनपुर के गैंगस्टर की मुठभेड़: पुलिस के मुताबिक 12-13 अगस्त की देर रात प्रेमनगर पुलिस दरू चौक के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान गोरखपुर चौक की तरफ से बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक सवार तेजी से चाय बागान की ओर भागने लगे. देहरादून पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ (Etv Bharat) पुलिस के साथ मुठभेड़ में शातिर गैंगस्टर रईस घायल: पुलिस टीम ने कंट्रोल रूम के जरिए आसपास के थानों को सूचना दी और बदमाशों का पीछा शुरू किया. पितांबरपुर-बनियावाला मार्ग पर दोनों बदमाश बाइक सड़क किनारे छोड़कर चाय बागान की ओर भाग गए. पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस का सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ. पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी.