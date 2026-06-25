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सहारनपुर NIA एक्शन: राम मंदिर साजिश केस में गिरफ्तार सुहैल के पिता बोले- पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं

रोजगार के लिए कर्नाटक गया था सुहैल: पिता का कहना है कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है. उन्होंने बेहद भावुक स्वर में कहा कि अगर उनका बेटा वास्तव में दोषी है तो उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो उसे बेवजह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए. सुहैल की बहन गुलदस्ता ने बताया कि उसका भाई मोहम्मद सुहैल बीते 6 जून को ही रोजगार और काम के सिलसिले में कर्नाटक गया था. वहां वह एक स्थानीय ठेकेदार के साथ मिलकर मकानों में पेंटिंग का काम कर रहा था.

पिता बोले- दोषी हो तो मिले कड़ी सजा: घर में मौजूद सुहैल की मां, बहनें और भाई लगातार पुलिस प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका बेटा जांच एजेंसियों के घेरे में कैसे आ गया. सुहैल के पिता लियाकत की आंखों में अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता और गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा है. मीडिया के सामने बेटे की गिरफ्तारी का जिक्र आते ही उनका गला पूरी तरह भर आया. उन्होंने बताया कि उनका बेटा सुहैल स्थानीय स्तर पर मजदूरी और घरों में पेंटिंग का काम करता था और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ही घर से दूर गया था.

बूढ़ी मां का रो-रोकर बुरा हाल: बेटे की इस तरह अचानक हुई गिरफ्तारी के बाद से उसकी बूढ़ी माँ का रो-रोकर बेहद बुरा हाल हो गया है. हालांकि, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उसके सगे भाई और पिता ने साफ कहा है कि यदि सुहैल दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए. कस्बा गंगोह के एक बेहद साधारण और मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुहैल की इस सनसनीखेज गिरफ्तारी की खबर जैसे ही पूरे गांव और मोहल्ले में फैली, हर कोई हैरान रह गया. परिवार के लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े मामले में गिरफ्तार होगा.

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र में अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां के निवासी मोहम्मद सुहैल की गिरफ्तारी के बाद से उसके पूरे घर में मातम जैसा सन्नाटा और माहौल पसरा हुआ है. एक ओर जहां देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां NIA और ATS इस मामले की जांच में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपी का परिवार अपने बेटे को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.

भाई ने बताया- सुहैल को था फोटो का शौक: उसका दैनिक जीवन बेहद सामान्य था और वह रोजमर्रा की मजदूरी करके अपने और परिवार के भविष्य को संवारने की कोशिश में जुटा था. इसी बीच अचानक उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने से पूरा परिवार पूरी तरह से सकते में आ गया है. सुहैल का बड़ा भाई मुजम्मिल, जो देश की राजधानी दिल्ली में होजरी का काम करता है, इस खबर को सुनते ही तुरंत अपने पैतृक घर पहुंच गया. उसने बताया कि सुहैल को मोबाइल फोन चलाने और तरह-तरह की फोटो खींचने का काफी शौक था.

पाकिस्तानी संगठनों से संबंध से इनकार: वह अक्सर अपनी तस्वीरें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता था. मुजम्मिल का दावा है कि उसके भाई सुहैल का किसी भी तरह की आपराधिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधि या फिर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से कोई लेना-देना नहीं है. उसने कहा कि उनका परिवार देश की जांच एजेंसियों का पूरा सम्मान करता है और सच्चाई सामने आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. घर के एक कोने में बैठी बहन गुलस्ता और मां सरीन की आंखों से लगातार बेबसी के आंसू बह रहे हैं.

सऊदी अरब में काम करता है भाई अयाज: वे रोते हुए बताती हैं कि उनका परिवार काफी बड़ा है और सभी भाई-बहन कड़ी मेहनत और मजदूरी कर अपने-अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं. उनके अनुसार, इस बड़े परिवार में कुल छह बहनें और चार भाई शामिल हैं. इनमें बड़े भाई शोएब की उम्र 22 वर्ष है, जबकि गिरफ्तार हुआ सुहैल करीब 20 वर्ष का है. उनका एक अन्य भाई अयाज पिछले तीन वर्षों से सऊदी अरब में एक वाहन ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है.

डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही है NIA: परिवार के अधिकांश सदस्य रोजगार के लिए अपने घर से दूर रहते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से इस बड़े परिवार का सहारा बने हुए हैं. बहन गुलस्ता कहती हैं कि उनके सीधे-साधे परिवार के लिए यह कठिन समय किसी भयावह और बुरे सपने से कम नहीं है. मोहल्ले के लोग लगातार उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में यह बड़ा सवाल है कि आखिर सच क्या है. दूसरी ओर, देश की सुरक्षा एजेंसियां राम मंदिर से जुड़े इस संवेदनशील मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं.

न्यायिक प्रक्रिया पर टिकीं सबकी निगाहें: NIA के अनुसार, प्राथमिक जांच में आरोपी के पास से मिले कई डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल संपर्कों और उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की गहनता से जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं कि आरोपी सुहैल के संबंध किन-किन संदिग्ध लोगों से थे और क्या वह किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था. हालांकि, अभी तक इस मामले में विस्तृत जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण कड़ियों और पहलुओं पर टीमें काम कर रही हैं. गांव और मोहल्ले में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं गर्म हैं.

जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा गांव: कुछ प्रबुद्ध लोग जांच एजेंसियों की इस त्वरित कार्रवाई को गंभीर सुरक्षा इनपुट का परिणाम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम कानूनी निष्कर्ष आने से पहले किसी भी तरह की राय बनाना जल्दबाजी होगी. इसी बीच पूरा परिवार इस उम्मीद में आंखें लगाए बैठा है कि एनआईए की जांच में जो भी सच होगा, वह जल्द ही सबके सामने आ जाएगा. फिलहाल, मोहम्मद सुहैल की इस अचानक हुई गिरफ्तारी ने एक बेहद साधारण मजदूर परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. अब इलाके के सभी प्रबुद्ध नागरिकों की निगाहें जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं.

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