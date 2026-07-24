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सहारनपुर: गंगोह की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट; 4 लोगों की मौत की आशंका, 2 शव बरामद

सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाका हो गया. हादसे में 4 लोगों की मौत की आशंका है.

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गंगोह के कुंडाबसी गांव के पास पटाखा कारखाने में विस्फोट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:57 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 7:20 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव में शुक्रवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ. इस हादसे में चार लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है. सहारनपुर स्थित गंगोह में गाजियाबाद के एक व्यक्ति की पटाखा फैक्ट्री संचालित है. शुक्रवार शाम यहां धमाके के साथ विस्फोट हो गया.

दो शव बरामद, चीथड़ों से पहचान की कोशिश: दो लोगों के शव मिल चुके हैं, बाकी चीथड़ों से पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में स्थित कुंडाबसी गांव के बाहर शुक्रवार शाम एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने चारों ओर तबाही मचा दी. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत की आशंका है, जबकि दो लोगों के शव बरामद हो गए. शवों के चीथड़े दूर-दूर तक जा गिरे.

मृतकों की शिनाख्त में जुटे अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

दो किलोमीटर दूर तक गूंजी धमाके की आवाज: विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री से आग की लपटें उठने लगीं. विस्फोट के समय फैक्ट्री में कुल 24 लोग काम कर रहे थे. चार श्रमिकों की मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची.

राहत कार्य और जांच में जुटी पुलिस: दो शव बरामद हो गए, बाकी की छानबीन की जा रही है. मरने वालों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, पुलिस-प्रशासन शिनाख्त कराने में जुटा है. विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना मिलते ही गंगोह थाना पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

त्योहार के लिए रखा गया था बारूद: पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और स्थिति का जायजा लिया. ग्रामीणों ने बताया कि यह फैक्ट्री काफी समय से संचालित हो रही थी और दिवाली के त्योहार को देखते हुए इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी.

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Last Updated : July 24, 2026 at 7:20 PM IST

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