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बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को EX BJP विधायक शशिबाला पुंडीर का जवाब, मॉम की बेटी नहीं राजपूत की बेटी हूं...

बता दें कि धमकी भरे पत्र के सामने आने के बाद शशिबाला पुंडीर की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बन गई है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “मॉम की गुड़िया नहीं है शशिबाला पुंडीर, राजपूत की बेटी हूं, डरती नहीं.” उन्होंने कहा कि राजपूत उनका धर्म है और वह सच्चाई के लिए लड़ती रहेंगी. पूर्व विधायक ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि वह हथियार लेकर नहीं चलतीं, अकेली चलती हैं और रात-बेरात भी निकलती हैं. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की धमकियां उनके हौसले, हिम्मत और निष्पक्षता को दबा नहीं सकतीं, बल्कि इससे उनका संकल्प और मजबूत होगा.



शशिबाला पुंडीर ने धमकी देने वाले को चुनौती देते हुए कहा कि उनका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें जान सकें. पत्र में वीडियो वायरल करने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है. इसके जवाब में पूर्व विधायक ने अपने अंदाज में पलटवार किया. उन्होंने संकेत दिया कि वह किसी दबाव में आकर अपनी जनसुनवाई और सार्वजनिक गतिविधियां बंद नहीं करेंगी. पत्र में उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट नहीं मांगने की चेतावनी दिए जाने का भी दावा है.



मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि पत्र में उनके बेटों को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी उल्लेख है. इस पर शशिबाला पुंडीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में चुनौतीपूर्ण लहजे में लिखा कि उनके बेटे पर आरोप लगवाने की बात कहने वाले को भी जवाब दिया जाएगा. उनकी पोस्ट से स्पष्ट है कि वह अपने परिवार को लेकर दी गई धमकियों से भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.



बताया जा रहा है कि पत्र भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर बताते हुए 10 लाख रुपये की मांग की है. कथित तौर पर पत्र में एक बैंक खाते में रकम जमा कराने और शुरुआत में एक लाख रुपये गूगल पे से भेजने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है. इसमें नीतू रमनदीप नाम का भी उल्लेख होने की जानकारी सामने आई है. पत्र में वर्ष 1991 से 1996 का जिक्र भी है, हालांकि इसका संदर्भ स्पष्ट नहीं है. खुद को गैंगस्टर बताने वाले व्यक्ति के दावे की पुष्टि नहीं हुई है.



धमकी भरा पत्र मिलने के बाद एसपी सिटी व्योम बिंदल के पूर्व विधायक के आवास पहुंचने से पुलिस की कार्रवाई में जुट गई है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पत्र भेजने वाले की पहचान, बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. इस बाबत शशिबाला पुंडीर से पूछताछ की गई है. धमकी के पीछे किसका हाथ है और रंगदारी मांगने की वास्तविक मंशा क्या है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.