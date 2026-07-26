ETV Bharat / state

सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट; मालिक गिरफ्तार, प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण का आरोप

एसएसपी अभिनन्दन सिंह ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को थाना गंगोह इलाके के नया कुंडा गांव के जंगल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया था. विस्फोट में मध्यप्रदेश से आए दो कारीगरों के चीथड़े उड़ गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दो साथी अभी तक लापता हैं. थाना गंगोह के उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. एफआईआर के अनुसार फैक्ट्री में लाइसेंस से अधिक विस्फोटक सामग्री रखी गई थी और प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण कराया जा रहा था. आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मजदूरों से काम कराया गया, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और दो श्रमिकों की जान चली गई.

सहारनपुर : गंगोह थाना क्षेत्र के नया कुण्डा स्थित राणा फायर वर्क्स पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक हसन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने, प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण कराने और मजदूरों की जान जोखिम में डालने का आरोप है. विस्फोट में दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि दो अब भी लापता हैं.

लापता मजदूर. (Photo Credit; ETV Bharat)

एसएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की. मुखबिर की सूचना पर 25 जुलाई को दूधला-गंगोह रोड स्थित सत्संग भवन के पास से आरोपी हसन पुत्र नौसेर अली, निवासी असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. साथ ही विस्फोट के कारणों, फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों के पालन और अन्य संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि 24 जुलाई को हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया था. धमाके के बाद फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था. राहत एवं बचाव दल ने घंटों तक अभियान चलाया, जिसमें दो मजदूरों के शव बरामद हुए, जबकि दो अन्य की तलाश लंबे समय तक जारी रही. जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, वह करीब 10 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है. यहां बड़ी संख्या में मजदूर पटाखे बनाने का काम करते थे. बताया जा रहा है कि हादसे के समय कुल 23 मजदूर फैक्ट्री परिसर में मौजूद थे, हालांकि विस्फोट वाले हिस्से में केवल चार लोग काम कर रहे थे.

तेज धमाके के कारण बाकी मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए. हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले दीपराज देवड़ा (20 वर्ष) और संदीप देवड़ा (22 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई. दीपराज ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था और अपने साथियों संग बेहतर रोज़गार की उम्मीद लेकर सहारनपुर आया था. सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब राहत दल को एक शव फैक्ट्री के मलबे में दबा मिला, जबकि दूसरा शव करीब 100 मीटर दूर खेत के किनारे पड़ा मिला. शव इतने क्षत-विक्षत थे कि पहचान करना मुश्किल हो गया. चारों तरफ बिखरे शरीर के अंग, खून और मलबे का मंजर हर किसी की आंखें नम कर रहा था. हादसे के बाद दो अन्य मजदूर आकाश रावत और लालू पिपराद लापता हैं. प्रशासन को आशंका है कि वे मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं.



यह भी पढ़ें: बदायूं से लखनऊ के लिए अब रोज एक्सप्रेस ट्रेन, इन स्टेशनों पर स्टॉपेज, ये रहेगा टाइम