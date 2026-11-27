सहारनपुर में किसानों का धरना समाप्त, राकेश टिकैत का ऐलान- 7-8 दिसंबर को फिर आंदोलन
बरेली में किसानों का आंदोलन जारी, आयुक्त को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:35 PM IST
सहारनपुर/बरेली: किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दो दिनों से मंडलायुक्त कार्यालय पर चल रहा प्रदेश स्तरीय धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया. शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंडलायुक्त को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही धरने का समापन हो गया. हालांकि, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा. गन्ना मूल्य और चीनी मिलों की समस्याओं पर 7 और 8 दिसंबर को प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा.
किसान हित पर टिकैत का जोर
राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की प्रमुख मांगों में भूमि अधिग्रहण के दौरान सर्किल रेट बढ़ाना, किसानों का कर्ज माफ करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी देना और बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में जाने से रोकना शामिल है. उन्होंने कहा कि जिस फसल की खरीद एमएसपी से कम कीमत पर हो, उसकी खरीद नहीं होनी चाहिए.
किसानों को मिले मुफ्त बिजली
उन्होंने मुफ्त बिजली के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है तो फिर उनके ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं?. मीटर लगाने के बाद मुफ्त बिजली देने के दावों का क्या मतलब रह जाएगा. टिकैत ने किसानों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में कुछ सरकारों ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है. यदि उत्तर प्रदेश में भी किसानों को इतनी बिजली मुफ्त दी जाती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है.
गन्ना किसानों के भुगतान की मांग
टिकैत ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की. साथ ही गन्ना किसानों को भुगतान में होने वाली देरी खत्म करने के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया. टिकैत ने कहा कि किसान जब गन्ना डालकर मिल से अपने घर पहुंचे, तब तक उसके खाते में गन्ने का भुगतान पहुंच जाना चाहिए. किसानों को अपने ही पैसे के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़े.
धरना समाप्त, आंदोलन जारी
राकेश टिकैत ने घोषणा की कि गन्ने का उचित मूल्य और चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर किसान धरना देंगे. उन्होंने कहा कि दो दिन का मंडलायुक्त कार्यालय पर चल रहा धरना समाप्त जरूर किया जा रहा है, लेकिन किसानों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है. सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगाल और किसानों की समस्याओं को चुनावी घोषणा पत्रों में जगह देने के साथ जमीन पर भी लागू करना होगा.
बरेली में केंद्र के खिलाफ मोर्चा
बरेली में किसानों और मजदूरों के हक से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर दो दिन तक धरना देकर अपनी मांगों को उठाया. 26 नवंबर को भाईचारा विरोध दिवस के मौके पर किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र मंडल आयुक्त को सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग
ज्ञापन में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, सी2 लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर मूल्य तय करने और किसानों की पूरी कर्जमाफी की मांग की गई. इसके साथ ही किसान आत्महत्या के मामलों में परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, स्मार्ट मीटर पर रोक और भूमि अधिग्रहण बंद करने की मांग उठाई गई.
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