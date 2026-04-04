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सहारनपुर के किसान ने खत्म किया LPG सिलेंडर का खर्च; गोबर गैस से 8 घंटे जलता है चूल्हा, खेतों को मिल रही ऑर्गेनिक खाद

LPG संकट के बीच बायोगैस से रोशन हो रही रसोई ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत के कई हिस्सों में LPG गैस की किल्लत और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. लेकिन इस ऊर्जा संकट के बीच सहारनपुर का एक किसान परिवार आत्मनिर्भरता की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है. जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित भलस्वा गांव के किसान रकम सिंह सैनी के घर में बिना किसी कमर्शियल सिलेंडर के तीनों वक्त का खाना पक रहा है. इस परिवार ने अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाकर रसोई गैस के लिए बाहरी निर्भरता को लगभग शून्य कर दिया है. जानकारी देतीं किसान रकम सिंह सैनी की पत्नी. (Video Credit: ETV Bharat) एक गाय के गोबर से 10 लोगों का बन रहा खाना: रकम सिंह सैनी का बायोगैस प्लांट पूरी तरह से उनके घर में मौजूद एक गाय के गोबर पर आधारित है. युवा किसान बताते हैं कि रोजाना महज 12 से 15 किलोग्राम गोबर और पानी का मिश्रण इस प्लांट में डाला जाता है. इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस से उनके 8-10 सदस्यों वाले परिवार के लिए तीनों समय का भोजन आसानी से तैयार हो जाता है. खास बात यह है कि इस गैस से रोजाना 6 से 8 घंटे तक लगातार चूल्हा जलाया जा सकता है.