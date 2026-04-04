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सहारनपुर के किसान ने खत्म किया LPG सिलेंडर का खर्च; गोबर गैस से 8 घंटे जलता है चूल्हा, खेतों को मिल रही ऑर्गेनिक खाद

यूपी में सहारनपुर के किसान रकम सिंह सैनी ने बायोगैस प्लांट लगाया है. एक गाय के गोबर से रोज़ 10 लोगों का खाना बनाता है.

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LPG संकट के बीच बायोगैस से रोशन हो रही रसोई (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:06 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 9:38 PM IST

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सहारनपुर: मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत के कई हिस्सों में LPG गैस की किल्लत और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. लेकिन इस ऊर्जा संकट के बीच सहारनपुर का एक किसान परिवार आत्मनिर्भरता की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है.

जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित भलस्वा गांव के किसान रकम सिंह सैनी के घर में बिना किसी कमर्शियल सिलेंडर के तीनों वक्त का खाना पक रहा है. इस परिवार ने अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाकर रसोई गैस के लिए बाहरी निर्भरता को लगभग शून्य कर दिया है.

जानकारी देतीं किसान रकम सिंह सैनी की पत्नी. (Video Credit: ETV Bharat)

एक गाय के गोबर से 10 लोगों का बन रहा खाना: रकम सिंह सैनी का बायोगैस प्लांट पूरी तरह से उनके घर में मौजूद एक गाय के गोबर पर आधारित है. युवा किसान बताते हैं कि रोजाना महज 12 से 15 किलोग्राम गोबर और पानी का मिश्रण इस प्लांट में डाला जाता है.

इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस से उनके 8-10 सदस्यों वाले परिवार के लिए तीनों समय का भोजन आसानी से तैयार हो जाता है. खास बात यह है कि इस गैस से रोजाना 6 से 8 घंटे तक लगातार चूल्हा जलाया जा सकता है.

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इस गैस से रोजाना 6 से 8 घंटे तक लगातार चूल्हा जलाया जा सकता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिलेंडर के खर्च से मुक्ति और 'सालारी' से जैविक खेती: बायोगैस के इस्तेमाल से न केवल LPG सिलेंडर का भारी-भरकम खर्च खत्म हुआ है, बल्कि खेती में भी बड़ा फायदा मिल रहा है. गैस बनने के बाद जो अपशिष्ट घोल बचता है, जिसे 'सालारी' कहा जाता है, उसे रकम सिंह अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

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सिलेंडर की किल्लत से बेफिक्र है परिवार. (Photo Credit: ETV Bharat)

इससे यूरिया और DAP जैसे महंगे रासायनिक खादों की जरूरत कम हो गई है और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक खेती की दिशा में एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर रहा है.

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किसान ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल (Photo Credit: ETV Bharat)

धुएं से मिली आजादी और मनरेगा योजना का लाभ: रकम सिंह की पत्नी गीता सैनी बताती हैं कि पहले उन्हें लकड़ी और भूसे पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे रसोई धुएं से भर जाती थी. अब बायोगैस चूल्हे की तेज आंच पर महज आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता है और किचन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रहता है.

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केंद्र और राज्य सरकार दे रहीं सब्सिडी (Photo Credit: ETV Bharat)

बता दें कि यह मिनी बायोगैस प्लांट करीब 9 साल पहले मनरेगा योजना के तहत लगभग 60,000 रुपये की लागत से बनाया गया था. गीता का कहना है कि यदि भविष्य में गैस सप्लाई लंबे समय तक बाधित भी रहे, तो उनकी रसोई कभी बंद नहीं होगी.

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Last Updated : April 4, 2026 at 9:38 PM IST

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