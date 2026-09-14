ETV Bharat / state

सहारनपुर में नकली सिक्कों की फैक्ट्री का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, 20 रुपये के 1.20 लाख के सिक्के बरामद

पुलिस की गिरफ्त में नकली सिक्कों की फैक्ट्री चलाने के आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )