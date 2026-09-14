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सहारनपुर में नकली सिक्कों की फैक्ट्री का भंडाफोड़; 5 गिरफ्तार, 20 रुपये के 1.20 लाख के सिक्के बरामद

पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में करोड़ों रुपये के जाली नोट मिलने के बाद सामने आया दूसरा बड़ा मामला.

पुलिस की गिरफ्त में नकली सिक्कों की फैक्ट्री चलाने के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में नकली सिक्कों की फैक्ट्री चलाने के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में करोड़ों रुपये के जाली नोट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नकली सिक्के बनाने के एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है. इस बार पुलिस ने नकली सिक्के तैयार करने की फैक्ट्री पकड़ने के साथ नेटवर्क से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 20 रुपये के 6,400 नकली सिक्के, कुल 1.28 लाख रुपये की नकली करेंसी बरामद हुई है. इसके अलावा करीब पांच लाख रुपये कीमत के अधबने सिक्के, सिक्के बनाने की पांच लोहे की डाई, छह मशीनें, डाई पर मुहर लगाने और पॉलिश करने वाली मशीन, घिसाई के पत्थर और बड़ी संख्या में औजार बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते एसएसपी अभिनंदन. (Video Credit : ETV Bharat)

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि गिरोह के भंडाफोड़ में नगर कोतवाली पुलिस, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. बरामद सामान देखकर आशंका है कि यह केवल नकली सिक्कों की सप्लाई का मामला नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने का संगठित सेटअप था. मौके से हिसाब-किताब के सात रजिस्टर और पैड, चेकबुक तथा आठ मोबाइल फोन भी मिले हैं. इन दस्तावेजों और मोबाइल के जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह मोहाली, पंजाब का रहने वाला है. वहीं हिमांशु उर्फ गुल्लू सहारनपुर, कुलदीप मुजफ्फरनगर, संतोष चौरसिया उर्फ जनार्धन बिहार के मधुबनी और अनुराग पाल उर्फ लंकेश भदोही का निवासी है. आरोपियों ने बताया कि वे 20 रुपये के नकली सिक्के तैयार करते थे और उन्हें बाजार, सरकारी शराब के ठेकों तथा टोल टैक्स समेत अलग-अलग जगहों पर चलाते थे. आरोपियों का कहना है कि अब तक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा के नकली सिक्के बाजार में चला चुके हैं.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि नकली सिक्कों को बाजार में चलाने के लिए आरोपी 10 प्रतिशत कमीशन का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों में हिमांशु उर्फ गुल्लू का पहले से आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ नानौता थाने में वर्ष 2015 में लूट और आर्म्स एक्ट समेत तीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. पुलिस ने मामले में थाना कोतवाली नगर में धारा 178(2), 179 और 181 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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