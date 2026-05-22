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सहारनपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला की डंडे से पिटाई; विदेश से पोती ने रोकर मांगी मदद, FIR दर्ज

विदेश से पोती ने लगाई न्याय की गुहारछ विदेश में रह रही युवती ने इंटरनेट पर रो-रो कर जहां एक तरफ स्थानीय थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाये हैं, वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित युवती के मुताबिक सोनू नाम का एक दबंग युवक पुरानी रंजिश के चलते अचानक उनके घर के बाहर लाठी-डंडे लेकर पहुंचा था. वहां पहुंचकर आरोपी ने हर्षित शर्मा पुत्र अरुण शर्मा की घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. परिवार का आरोप है कि जब घरवालों ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो आरोपी ने बाहर आई 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर भी डंडे से जोरदार हमला कर दिया.

वारदात का सीसीटीवी (CCTV) वीडियो सोशल मीडिया पर दिखने के बाद स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदा नगर में 20 मई को हुए इस विवाद के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी युवक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. इस बीच विदेश से बुजुर्ग महिला की पोती ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो पोस्ट कर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात: इसके बाद बीच-बचाव करने पहुंचीं घर की अन्य महिलाओं और परिजनों के साथ भी आरोपी ने सरेराह मारपीट कर दी. यह पूरी हिंसक घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब साक्ष्य के रूप में सामने आई है. पीड़ित परिवार और विदेश में रह रही युवती का कहना है कि इस गंभीर घटना के बाद लंबे समय तक पुलिस स्तर पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस के इस ढुलमुल रवैए से पीड़ित परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई.

वीडियो देखने के बाद पुलिस का एक्शन: यह मामला उस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया जब बुजुर्ग महिला की विदेश में रहने वाली पोती ने इस घटना का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट पर साझा कर दिया. वायरल वीडियो में युवती रोते हुए पुलिस प्रशासन से अपनी बूढ़ी दादी के लिए न्याय और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करती नजर आ रही है. वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद जिला पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई करने का चौतरफा दबाव बेहद बढ़ गया. इस पूरे विवाद की मुख्य वजह को लेकर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने मीडिया को एक अहम जानकारी दी है.

शराब दुकान के विरोध से शुरू हुआ विवाद: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि शारदा नगर में संचालित एक शराब की दुकान को लेकर मोहल्ले के कुछ लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे. इसी विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए, जिसके बाद उनके बीच तीखी कहासुनी और फिर हाथापाई शुरू हो गई. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि शुरुआती दौर में पुलिस को किसी भी पक्ष से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली थी. तहरीर न मिलने के कारण पुलिस को यह अंदेशा था कि दोनों पक्षों के बीच आपसी मामला समझौते से सुलझ गया है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: हालांकि बाद में स्थिति बिगड़ने पर दोनों ही पक्ष पुलिस के पास पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. एसपी सिटी व्योम बिंदल के अनुसार पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने में जुटी हुई हैं.

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