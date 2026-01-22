ETV Bharat / state

मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम; कहा- प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे. आज यहां 81 मेडिकल कॉलेज हैं.

मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि देने सहारनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम.
मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि देने सहारनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:02 PM IST

सहारनपुर: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधानसभा देवबंद के गांव जडौदा जट पहुंचे. यहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता स्व. डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपमुख्यमंत्री ने ब्रजेश सिंह और परिजनों को सांत्वना दी.

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिताजी के आकस्मिक निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. वह हमारे बीच नहीं रहे. ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. शोकाकुल परिवार को असहनीय दुःख सहन करने शक्ति प्रदान करें. इस दुःख की घड़ी में पूरी सरकार और भाजपा उनके परिवार के साथ है.

इस दौरान प्रदेशी की स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आएगा. आजादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे. आज यहां 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS और MD की सीटें ढाई से तीन गुना बढ़ाई गई हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ोतरी की ओर ले जा रही है. हमने मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में सफलता हासिल कर ली है. सभी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है. विभिन्न चिकित्सालयों में जो पद रिक्त हैं, उन पदों को लगातार भर रहे हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है.

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां रिवर्स विडिंग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में ले रहे हैं. हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देना है. गरीब जहां अपने इलाज के लिए अपनी जमीन और गहने बेच देता था. वहीं, पीएम आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं. प्रदेश में पांच करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हर वर्ग से जुड़े पीड़ित को आर्थिक सहायता दी जा रही है.

जनपद सहारनपुर से आए दिन सैकड़ों मरीज उत्तराखंड के देहरादून और हरियाणा के अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं? इस पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के अस्पतालों में धीरे-धीरे सुधारात्मक व्यवस्थाएं चल रहीं है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा.

