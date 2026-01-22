ETV Bharat / state

मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम; कहा- प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

सहारनपुर: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधानसभा देवबंद के गांव जडौदा जट पहुंचे. यहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता स्व. डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की. उपमुख्यमंत्री ने ब्रजेश सिंह और परिजनों को सांत्वना दी.

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिताजी के आकस्मिक निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. वह हमारे बीच नहीं रहे. ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. शोकाकुल परिवार को असहनीय दुःख सहन करने शक्ति प्रदान करें. इस दुःख की घड़ी में पूरी सरकार और भाजपा उनके परिवार के साथ है.

इस दौरान प्रदेशी की स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आएगा. आजादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे. आज यहां 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS और MD की सीटें ढाई से तीन गुना बढ़ाई गई हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ोतरी की ओर ले जा रही है. हमने मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में सफलता हासिल कर ली है. सभी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है. विभिन्न चिकित्सालयों में जो पद रिक्त हैं, उन पदों को लगातार भर रहे हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है.