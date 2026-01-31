ETV Bharat / state

किस मुद्दे पर शंकराचार्य और देवबंदी उलेमा एक साथ? राजनैतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा शंकराचार्य की मांग जायज है. हम भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करें.

किस मुद्दे पर शंकराचार्य और देवबंदी उलेमा एक साथ.
किस मुद्दे पर शंकराचार्य और देवबंदी उलेमा एक साथ. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: देवबंदी उलेमा ने गाय के मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग का समर्थन किया है. उलेमा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. गाय के मसले पर शंकराचार्य और सहारनपुर के देवबंदी उलेमा के एक सुर में बोलने से राजनैतिक गलियारे में हलचल मच गई है.

देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे हैं. यह अलग बात है कि राजनेता गाय के नाम पर सियासत करके अपना उल्लू सीधा करने मे लगे हैं. अगर गाय के नाम पर सियासत बंद हो जाए तो देश पहले से ज्यादा तरक्की कर सकता है.

शंकराचार्य की मांग का समर्थन: देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री से गाय को राजकीय पशु घोषित करने की मांग की है. उनकी यह मांग सही है. सरकार को इसे पूरा करना चाहिए. हर धर्म के लोग आस्था के आधार पर मांग कर सकते हैं.

गाय के नाम पर न हो राजनीति: उन्होंने कहा कि हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी गाय को राज्य माता नहीं बल्कि राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं. गाय को पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए.

यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर हम गाय की रक्षा पर बात करते हैं, दूसरी ओर गोरक्षा के नाम पर बवाल करते हैं. आज भी हमारे मुल्क के कुछ राज्यों में खुलेआम गाय काटी जाती और गाय का मांस बेचा जाता है. यह बहुत निंदनीय है.

तमाम हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़ी गाय की हत्या की जा रही है. वहीं, गाय के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है. इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए. साथ ही केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए.

विवादित बयान दे रहे असम के सीएम: कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सरमा का बयान विवादित है. वह जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और खुलेआम मुसलामानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं.

वह कह रहे हैं कि अगर रिक्शे वाला मियां भाई 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दें, बाकी हम देख लेंगे. इस तरह की बयानबाजी करके आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आप हिंदू-मुलसमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आप हिंदू-मुस्लिम की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में गौहत्या नहीं रुकवा पा रहे. असम में खुलेआम गाय का मांस बिकता है. अगर कोई सवाल करता है, तो आप चुप हो जाते हैं. आप किस तरह के धार्मिक हैं. उनके बयान पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: India-EU ट्रेड डील से यूपी से बढ़ेगा एक्सपोर्ट; रोजगार और निवेश को मिलेगी नई उड़ान

TAGGED:

DEOBANDI ULEMA WITH SHANKRACHARYA
DEOBANDI ULEMA COW NATIONAL ANIMAL
ULEMA DEMAND FOR COW LATEST NEWS
सहारनपुर देवबंदी उलेमा ने क्या कहा
SAHARANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.