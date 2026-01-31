ETV Bharat / state

किस मुद्दे पर शंकराचार्य और देवबंदी उलेमा एक साथ? राजनैतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

सहारनपुर: देवबंदी उलेमा ने गाय के मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग का समर्थन किया है. उलेमा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. गाय के मसले पर शंकराचार्य और सहारनपुर के देवबंदी उलेमा के एक सुर में बोलने से राजनैतिक गलियारे में हलचल मच गई है.

देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे हैं. यह अलग बात है कि राजनेता गाय के नाम पर सियासत करके अपना उल्लू सीधा करने मे लगे हैं. अगर गाय के नाम पर सियासत बंद हो जाए तो देश पहले से ज्यादा तरक्की कर सकता है.

शंकराचार्य की मांग का समर्थन: देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री से गाय को राजकीय पशु घोषित करने की मांग की है. उनकी यह मांग सही है. सरकार को इसे पूरा करना चाहिए. हर धर्म के लोग आस्था के आधार पर मांग कर सकते हैं.

गाय के नाम पर न हो राजनीति: उन्होंने कहा कि हम ही नहीं हमारे पूर्वज भी गाय को राज्य माता नहीं बल्कि राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं. गाय को पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए.

यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर हम गाय की रक्षा पर बात करते हैं, दूसरी ओर गोरक्षा के नाम पर बवाल करते हैं. आज भी हमारे मुल्क के कुछ राज्यों में खुलेआम गाय काटी जाती और गाय का मांस बेचा जाता है. यह बहुत निंदनीय है.