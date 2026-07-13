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आमिर खान की तीसरी शादी पर देवबंदी उलेमा बोले- "मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी"

सहारनपुर: फिल्म अभिनेता आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर देशभर में चर्चा और बहस का दौर जारी है. सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक इस मुद्दे पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच सहारनपुर के देवबंद से देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गौरा ने इसे पूरी तरह निजी मामला बताया है.

मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी: कारी इश्हाक गौरा ने कहा कि आमिर खान की तीसरी शादी दो लोगों का आपसी मामला है और इसे बेवजह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे यहां एक कहावत है कि 'मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी.' अगर दोनों पक्ष अपनी मर्जी से कोई फैसला लेते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत मामला है." उलेमा ने कहा कि जब किसी मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसे काफी अधिक प्रचारित किया जाता है. वहीं, यदि इसी तरह का मामला किसी गैर-मुस्लिम व्यक्ति से जुड़ा हो तो उसे अलग नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है.

धर्म के चश्मे से निजी जीवन देखना गलत: उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में अक्सर "प्यार के आगे मजहब की दीवार नहीं आई" जैसे शीर्षकों के साथ खबरें दिखाई जाती हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों में विवाद और बहस को अधिक महत्व दिया जाता है. कारी इश्हाक गौरा ने कहा कि समाज और मीडिया को किसी भी समुदाय के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन को धर्म के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति उचित नहीं है. उनके अनुसार, आमिर खान और उनकी पत्नी का रिश्ता पूरी तरह उनका व्यक्तिगत विषय है और इस पर अनावश्यक टिप्पणी या हस्तक्षेप से बचना चाहिए.

समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखना ज़रूरी: उन्होंने यह भी कहा कि समाज में ऐसी मानसिकता विकसित नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी एक धर्म विशेष के लोगों को लगातार निशाना बनाया जाए. उनका मानना है कि लोगों को अपनी सोच में संतुलन लाने की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों के सामने ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, जिससे समाज में आपसी सम्मान और सौहार्द बना रहे.

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