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सहारनपुर: देवबंद के लालवाला गांव में जमीन विवाद में पथराव, पुलिस बल तैनात

सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.

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जमीन विवाद में पथराव करने वालों की जांच शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:30 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर के थाना देवबंद इलाके के गांव लालवाला में उस वक़्त अफरातफरी मच गई जब जमीन के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चलने लगे.

अचानक हुए इस पथराव से गांव में हड़कंप मच गया और दहशत के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और बिगड़ते हालात को काबू में लिया.

देवबंद में जमीन के घेर को लेकर भिड़े दो पक्ष, गांव में जमकर चले पत्थर. (Video Credit: ETV Bharat)

लंबे समय से चल रहा था विवाद: गांव लालवाला में एक जमीन के घेर को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था. शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्ष अचानक आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. मामला पथराव तक पहुंच गया जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी.

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लालवाला गांव में पथराव से मची अफरातफरी (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा: सूचना मिलते ही आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी गांव पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जानकारी ली. पुलिस ने मौके पर मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ कर विवाद के मुख्य कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में एसपी देहात मयंक पाठक ने भी घटनास्थल का दौरा कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया.

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भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे आला अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

गांव में पुलिस बल तैनात, हालात शांतिपूर्ण: एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि जमीन के घेर के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और हल्के पथराव की सूचना मिली थी जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. राहत की बात यह रही कि इस पथराव में किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है.

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