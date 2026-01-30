ETV Bharat / state

सहारनपुर में सड़क दुर्घटना; घने कोहरे के कारण तीन वाहन भिड़े, 1 महिला की मौत, 10 लोग घायल

सहारनपुर : थाना नागल क्षेत्र में टपरी मार्ग पर कोहरे का कहर देखने को मिला. घने कोहरे के चलते टेंपो समेत तीन वाहनों की भिड़ंत से दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि 2 महिलाओं समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया. आनन-फानन मौके पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और जाम खुलवा कर यातायात चालू कराया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेंपो सहारनपुर की ओर जा रहा था. कोहरा होने के चलते एक डंपर ने साइड मार दी. डंपर की टक्कर से टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. टेंपो में सवार आमकी दीपचंदपुर निवासी पवित्रा (38), सुभरी निवासी सोनित और वसीम समेत 8 यात्री घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल पवित्रा को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

चश्मदीदों के अनुसार इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार डंपर में जा टकराई. कार में सवार चालक आमकी दीपचंदपुर निवासी अनुज सहित देवबंद थाना क्षेत्र के गांव साखन निवासी मयंक कुमार मेरठ निवासी रिंपल, आमकी निवासी नीरू तथा बढेड़ी कोली निवासी जैनेंद्र और सचिन आर्य घायल हो गए. कार सवार सभी लोग अध्यापक बताए गए हैं, जो पटनी स्थित डायट केंद्र में प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे.