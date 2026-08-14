सहारनपुर के शाकंभरी देवी की नदी में पहुंचा हिरण, गहरे पानी से बामुश्किल बची जान
पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वन्यजीव भी संकट में आ गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:50 AM IST
सहारनपुर : पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश मैदानी इलाकों में ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है. जिसकी बानगी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में उस वक्त देखने को मिली जब नदी के पानी के बीच एक बारहसिंघा हिरण दिखाई दिया. हिरण को नदी में विचरण करते देख मौके पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सींगों वाला हिरण नदी के किनारे और पानी के बीच आगे बढ़ रहा है. पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच वन्यजीव के इस तरह आबादी वाले क्षेत्र के नजदीक पहुंचने से लोग हैरान नजर आए. कुछ देर तक हिरण नदी के आसपास घूमता रहा और इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ गया.
बता दें, शाकंभरी देवी क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों और घने वन क्षेत्र से घिरा हुआ है. बारिश के मौसम में यहां की बरसाती नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाता है. ऐसे में जंगल से निकलकर वन्यजीवों का पानी की तलाश में नदी और आसपास के इलाकों तक पहुंचना स्वाभाविक माना जाता है.
हिरण को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई. लोगों ने वन्यजीव के करीब जाने या उसे परेशान करने के बजाय दूर से ही वीडियो बनाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और कभी-कभी ये जानवर नदी अथवा आबादी के आसपास भी दिखाई दे जाते हैं.
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में लोगों को वन्यजीव से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए. उसे घेरने, पकड़ने, शोर मचाने या उसके रास्ते में बाधा डालने से बचना चाहिए. वन्यजीव दिखाई देने पर इसकी सूचना वन विभाग को देना अधिक उचित है. शाकंभरी देवी की नदी में दिखाई दिए इस सींग वाले हिरण ने एक बार फिर शिवालिक क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा की ओर लोगों का ध्यान खींचा है. बारिश के बीच नदी में विचरण करते बारहसिंघा का वीडियो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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