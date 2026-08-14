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सहारनपुर के शाकंभरी देवी की नदी में पहुंचा हिरण, गहरे पानी से बामुश्किल बची जान

शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में पहुंचा हिरण. ( Photo Credit : ETV Bharat )