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सहारनपुर में वारदात: दानिश कॉलोनी में मायके में रह रही 25 वर्षीय मंतशा की गला रेतकर हत्या, एक संदिग्ध हिरासत में

मौके पर मिला चाकू, पुलिस और फोरेसिंक टीम ने जुटाए साक्ष्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दानिश कॉलोनी में शनिवार को एक महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला का खून से लथपथ शव उसके मायके के घर के अंदर एक बेड पर मिला. वारदात के वक्त घर पर उसकी मां और छोटा भाई मौजूद नहीं थे.

छोटा भाई जब किसी काम से वापस घर पहुंचा और दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो बहन का लहूलुहान शव देखकर उसके होश उड़ गए और उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के तमाम लोग मौके पर जमा हो गए.

जानकारी देते सीओ विकास प्रताप सिंह चौहान. (Video Credit: ETV Bharat) छत के रास्ते भागता दिखा संदिग्ध युवक और मौके से मिला चाकू: इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक संदिग्ध युवक को घर की छत के रास्ते भागते हुए भी देखा, जिससे इस पूरी वारदात का रहस्य और ज्यादा गहरा गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गहराई से जांच-पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है. मृतका की पहचान 25 वर्षीय मंतशा के रूप में हुई है, जो अपनी मां, बहन और छोटे भाई के साथ दानिश कॉलोनी स्थित अपने मायके में ही रह रही थी.