सहारनपुर में वारदात: दानिश कॉलोनी में मायके में रह रही 25 वर्षीय मंतशा की गला रेतकर हत्या, एक संदिग्ध हिरासत में
सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र की दानिश कॉलोनी में मायके में रह रही 25 वर्षीय मंतशा की गला रेतकर हत्या कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:44 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दानिश कॉलोनी में शनिवार को एक महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला का खून से लथपथ शव उसके मायके के घर के अंदर एक बेड पर मिला. वारदात के वक्त घर पर उसकी मां और छोटा भाई मौजूद नहीं थे.
छोटा भाई जब किसी काम से वापस घर पहुंचा और दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो बहन का लहूलुहान शव देखकर उसके होश उड़ गए और उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के तमाम लोग मौके पर जमा हो गए.
छत के रास्ते भागता दिखा संदिग्ध युवक और मौके से मिला चाकू: इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक संदिग्ध युवक को घर की छत के रास्ते भागते हुए भी देखा, जिससे इस पूरी वारदात का रहस्य और ज्यादा गहरा गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गहराई से जांच-पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है. मृतका की पहचान 25 वर्षीय मंतशा के रूप में हुई है, जो अपनी मां, बहन और छोटे भाई के साथ दानिश कॉलोनी स्थित अपने मायके में ही रह रही थी.
दूध लेने गई थी मां और बाहर खेल रहा था भाई, ऐसे खुला राज: बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब चार बजे हत्या की यह सनसनीखेज जानकारी सामने आई जब मंतशा की मां दूध लेने के लिए घर से बाहर गई हुई थी और उसका छोटा भाई घर के बाहर ही खेल रहा था. कुछ देर बाद जब भाई घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी बहन का शव कमरे में बेड पर पड़ा हुआ है. बहन की ऐसी हालत देखकर वह घबरा गया और जोर-जोर से रोने-चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी तुरंत वहां पहुंच गए. मोहल्लेवासियों ने पुलिस को बताया कि जब भाई घर के अंदर गया था, ठीक उसी वक्त एक अज्ञात युवक छत के रास्ते भागता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी पुलिस अब शिनाख्त करने में जुटी है.
वैवाहिक विवाद और पुलिस की आगे की कार्रवाई: घटनास्थल पर महिला के शव के पास सब्जी काटने वाला एक चाकू भी पड़ा मिला, हालांकि उस पर खून के निशान नहीं थे, इसलिए पुलिस यह जांच कर रही है कि इसी से हत्या हुई या किसी ने इसे वहां रखा था. जानकारी के मुताबिक मंतशा का करीब तीन साल पहले पड़ोस के ही रहने वाले मुकीम से निकाह हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे और वह अपनी दो साल की बेटी के साथ मायके में रह रही थी. सीओ-2 विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस को शाम चार बजे सूचना मिली थी जिसके बाद फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं. परिजनों की तरफ से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ जारी है.
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