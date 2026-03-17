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नवरात्र मेले से पहले शाकुंभरी मंदिर में लगाए विवादित पोस्टर, बजरंग दल ने की मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग

मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी सक्रिय है और हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

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हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 5:40 PM IST

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सहारनपुर: नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले शाकम्भरी देवी मेले को लेकर विवाद सामने आया है. सोमवार को हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शाकुंभरी क्षेत्र में विवादित पोस्टर लगाए. पोस्टरों के माध्यम से नवरात्र मेले के दौरान गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं. ये पोस्टर निर्माणाधीन पुल के खंभों पर भी लगाए गए. मामला संज्ञान में आया तो पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

एसपी देहात, सागर जैन (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि मेला शुरू होने जा रहा है. हर साल नवरात्रि पर्व में यहां देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी सक्रिय है और हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

मां शाकुंभरी देवी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरीश कौशिक ने कहा कि नवरात्रि हिंदू आस्था से जुड़ा प्रमुख पर्व है. इसलिए मेले में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियां हिंदू समुदाय के लोग ही करें.

उन्होंने यह भी मांग की कि मेले के दौरान गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए. आमतौर पर ऐसे धार्मिक आयोजनों में सभी समुदायों की भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है. बावजूद इसके बजरंग दल के लगाए गए विवादित पोस्टरों से पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि शाकम्भरी देवी परिसर में विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है. वीडियो के आधार पर थाना मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन, नवरात्र मेले की तैयारी का लिया जायजा

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