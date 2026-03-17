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नवरात्र मेले से पहले शाकुंभरी मंदिर में लगाए विवादित पोस्टर, बजरंग दल ने की मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग

हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर. ( Photo Credit; ETV Bharat )