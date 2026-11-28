सहारनपुर : परिसीमन के बहाने दबाई जा सकती है शोषित-वंचित की आवाज, इमरान मसूद को आशंका
' गठबंधन में सीट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिए लड़ाई रहेगी जारी'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:36 PM IST
सहारनपुर: देश की राजनीति में परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है. प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन और बयानबाजी के बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया यदि निष्पक्ष और संतुलित तरीके से नहीं हुई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन वर्गों पर पड़ सकता है, जिनकी राजनीतिक भागीदारी पहले से ही संघर्ष के दौर से गुजर रही है. इनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग शामिल हैं.
असम- जम्मू कश्मीर का उदाहरण
इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या औचित्य होगा, जिसमें आबादी और राजनीतिक गणित के नाम पर कुछ वर्गों की आवाज पहले से भी कमजोर हो जाए. उन्होंने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण भी दिया. उनका कहना था कि जिस तरह इन राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, यदि उसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी सीमाओं और प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया तो इससे राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है.
'फिलहाल परिसीमन की जरुरत नहीं'
सहारनपुर सांसद के मुताबिक, परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की प्रशासनिक कवायद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक विविधता और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.परिसीमन के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का मुद्दा जोड़े जाने पर भी इमरान मसूद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ऐसे में वहां परिसीमन की चर्चा को लेकर उनकी समझ में सवाल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत राय में फिलहाल परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है।
'क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरुरी'
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रस्तावित गठबंधन पर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी हैं. कांग्रेस को केवल सीटों का आंकड़ा दिखाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता. पार्टी को ऐसी सीटें भी मिलनी चाहिए, जहां उसके चुनाव लड़ने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की वास्तविक संभावनाएं हों.
सम्मानजनक भागीदारी की मांग
उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को ऐसी सीटें देने की बात क्यों की जाती है, जहां पिछले विधानसभा चुनावों में हार का अंतर 80 हजार से लेकर एक लाख से अधिक वोटों तक रहा है. उन्होंने पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़कर क्या हासिल करेगी?. उन्होंने सवाल भी पूछा कि यदि कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो फिर उसके साथ गठबंधन करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है?, उनके इस सवाल को सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति और सम्मानजनक भागीदारी की मांगके रूप में देखा जा रहा है.
उनके सवालों ने गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका, सीटों पर दावेदारी और दोनों दलों के बीच आपसी सहमति को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे पर किस तरह सहमति बनती हैं और कांग्रेस की इन मांगों को बातचीत में कितनी जगह मिलती है.
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