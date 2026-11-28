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सहारनपुर : परिसीमन के बहाने दबाई जा सकती है शोषित-वंचित की आवाज, इमरान मसूद को आशंका

कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष को परिसीमन पर क्यों है आशंका? ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: देश की राजनीति में परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है. प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन और बयानबाजी के बीच प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया यदि निष्पक्ष और संतुलित तरीके से नहीं हुई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन वर्गों पर पड़ सकता है, जिनकी राजनीतिक भागीदारी पहले से ही संघर्ष के दौर से गुजर रही है. इनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग शामिल हैं.

परिसीमन पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल (Video Credit; ETV Bharat) असम- जम्मू कश्मीर का उदाहरण

इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या औचित्य होगा, जिसमें आबादी और राजनीतिक गणित के नाम पर कुछ वर्गों की आवाज पहले से भी कमजोर हो जाए. उन्होंने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण भी दिया. उनका कहना था कि जिस तरह इन राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे, यदि उसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी सीमाओं और प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया तो इससे राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है. 'फिलहाल परिसीमन की जरुरत नहीं' सहारनपुर सांसद के मुताबिक, परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की प्रशासनिक कवायद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक विविधता और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.परिसीमन के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का मुद्दा जोड़े जाने पर भी इमरान मसूद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ऐसे में वहां परिसीमन की चर्चा को लेकर उनकी समझ में सवाल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत राय में फिलहाल परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। 'क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरुरी'