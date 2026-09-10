सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: AIMIM की एंट्री, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर दागे तीखे सवाल
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद AIMIM के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 5:45 PM IST
सहारनपुर: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद अब यह मामला केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहा है. राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की बढ़ती सक्रियता के बीच AIMIM ने सहारनपुर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
पार्टी के नेताओं और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. AIMIM के प्रदेश महासचिव समीम अहमद और प्रवक्ता शादाब चौहान ने प्रशासनिक प्रक्रिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर निशाना साधा.
प्रशासनिक प्रक्रिया और कानूनी उपचार पर उठाए सवाल: AIMIM प्रवक्ता और अधिवक्ता शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि मस्जिद गिराने की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई. उनका दावा है कि जिस आदेश का हवाला दिया गया, उसमें सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. उन्होंने कहा कि प्रभावित पक्ष को कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी अंतिम कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले.
100 साल पुराने इतिहास और जमीन के मालिकाना हक का दावा: शादाब चौहान ने कहा कि करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही इस मस्जिद को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई. उन्होंने 1960 की लीज का जिक्र करते हुए जमीन के मालिकाना हक को लेकर पुराने राजस्व रिकॉर्ड्स का हवाला दिया. उनका दावा है कि सरकार के पास जमीन को अपने अधीन लेने या अधिग्रहित करने का कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है. इसके साथ ही AIMIM ने इस मामले में Places of Worship Act, 1991 के प्रावधानों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कुएं के दावे पर हमला: AIMIM ने सहारनपुर के स्थानीय सांसद और दोनों विधायकों को इस नाकामी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. शादाब चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि यदि हमारे विधायक होते तो मस्जिद के आगे लेट जाते, लेकिन उसे गिरने नहीं देते. कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के नीचे कुएं जैसी संरचना मिलने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि पुरानी इमारत के पास कुआं मिलने से किसी का धार्मिक दावा सिद्ध नहीं हो जाता. पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार अब AIMIM के वकील इस पूरे मामले का कानूनी अध्ययन कर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.
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