सहारनपुर कलेक्ट्रट परिसर में चला बुलडोजर; कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त, विपक्षी नेता हाउस अरेस्ट
प्रशासन के मुताबिक, सहारनपुर नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:21 AM IST
सहारनपुर: जिला मुख्यालय परिसर स्थित मस्जिद पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. मौके पर प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे.
कार्रवाई के दौरान PAC और RAF को भी तैनात किया गया. एडीएम प्रशासन, एसपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी करते रहे. प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई.
शुक्रवार को लगाया था ताला: मस्जिद को लेकर शुक्रवार को भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी. एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया. एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए थे.
प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद की गई. इससे पहले करीब डेढ़ वर्ष तक मामले की सुनवाई चली थी. मामला कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 315 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर बने निर्माण से जुड़ा है. आरोप सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण का था.
क्या हुई थी शिकायत: इस मामले में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हुई थी. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि मस्जिद परिसर में बने कुछ कमरों को बाहरी लोगों को किराए पर दिया गया और उनसे किराया वसूला जाता था.
शिकायतकर्ता विकास त्यागी का दावा है कि यह मस्जिद वर्ष 1951 से कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद बताई जाती रही है. उनका आरोप है कि मस्जिद परिसर में बने कमरों को किराए पर देकर आर्थिक लाभ लिया जा रहा था.
उन्होंने चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जब चुनाव के समय जिला मुख्यालय को सुरक्षा कारणों से सील किया जाता था, तब नमाज के नाम पर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका रहती थी. परिसर में डाकघर संचालित होने की बात भी शिकायत में थी.
हालांकि, यह शिकायतकर्ता के आरोप हैं और इनका स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है. इन आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित अभिलेखों और न्यायिक आदेशों के आधार पर ही तय की गई. नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया.
प्रशासन ने कोर्ट में रखा दस्तावेज: शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान ने बताया कि मस्जिद पक्ष की ओर से बिजली बिल और नगर पालिका का असेसमेंट रिकॉर्ड पेश किया गया. प्रशासन का कहना है कि भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री या मालिकाना हक के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए.
वहीं, प्रशासन की ओर से राजस्व अभिलेख और सरकारी रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखे गए. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने निर्माण को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की श्रेणी में माना.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही संबंधित पक्ष पर करीब 6 करोड़ 41 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया था.
नोटिस भी चस्पा किया गया था: प्रशासन की ओर से कार्रवाई से पहले मौके पर कई बार नोटिस भी चस्पा किए गए. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया जाएगा. न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख किया गया था. बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व में नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई थी. इसके बाद मामले में फिर से आगे की न्यायिक कार्यवाही हुई.
शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से किए गए दावे को खारिज किए जाने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ. इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया.
प्रशासन का दावा-नियमों के अनुसार कार्रवाई: नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसके दुरुपयोग के मामलों में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है.
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और प्रशासनिक अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विपक्षी नेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर भी पुलिस-प्रशासन की नजर रही. कुछ नेताओं को एहतियातन नजरबंद किए जाने की बात सामने आई है.
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