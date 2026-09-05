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सहारनपुर कलेक्ट्रट परिसर में चला बुलडोजर; कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त, विपक्षी नेता हाउस अरेस्ट

सहारनपुर कलेक्ट्रट परिसर में चला बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: जिला मुख्यालय परिसर स्थित मस्जिद पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. मौके पर प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे. कार्रवाई के दौरान PAC और RAF को भी तैनात किया गया. एडीएम प्रशासन, एसपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी करते रहे. प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई. शुक्रवार को लगाया था ताला: मस्जिद को लेकर शुक्रवार को भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी. एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया. एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए थे. प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद की गई. इससे पहले करीब डेढ़ वर्ष तक मामले की सुनवाई चली थी. मामला कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 315 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर बने निर्माण से जुड़ा है. आरोप सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण का था. सहारनपुर में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त. (Video Credit: ETV Bharat) क्या हुई थी शिकायत: इस मामले में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हुई थी. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि मस्जिद परिसर में बने कुछ कमरों को बाहरी लोगों को किराए पर दिया गया और उनसे किराया वसूला जाता था. शिकायतकर्ता विकास त्यागी का दावा है कि यह मस्जिद वर्ष 1951 से कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद बताई जाती रही है. उनका आरोप है कि मस्जिद परिसर में बने कमरों को किराए पर देकर आर्थिक लाभ लिया जा रहा था. उन्होंने चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जब चुनाव के समय जिला मुख्यालय को सुरक्षा कारणों से सील किया जाता था, तब नमाज के नाम पर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका रहती थी. परिसर में डाकघर संचालित होने की बात भी शिकायत में थी. हालांकि, यह शिकायतकर्ता के आरोप हैं और इनका स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है. इन आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित अभिलेखों और न्यायिक आदेशों के आधार पर ही तय की गई. नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया.